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Google推出重磅新功能！照片一鍵匯入iCloud

▲Google相簿。（圖／Google提供）

▲Google相簿推出新功能，讓使用者可以將相片一鍵匯入iCloud。（圖／Google提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

Google與Apple宣布將於下週推出一項新功能，讓用戶能輕鬆地將Google相簿中的照片移轉至iCloud。此功能旨在為用戶在不同手機生態系統之間提供更大的靈活性。

根據外媒《9to5Mac》報導，這項服務將在全球240多個國家和地區開放使用。用戶可以選擇一次性傳送全部照片或指定要轉移的相簿。該服務由開源資料傳輸專案（DTP）提供，合作夥伴包括Apple、Google和Meta等科技巨頭，實現資料傳輸倡議（DTI）的互惠原則。

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使用這項新功能相當簡單，用戶只需前往「Google匯出」，按照指示開始從Google相簿輸出，選擇「Apple-iCloud照片」作為移轉目的地並使用Apple ID登入，然後點擊「允許」以向Google分享權限。啟動傳輸後，每個文件的副本將被發送到用戶的iCloud帳戶，原始文件將保留在Google相簿中，除非用戶手動刪除。

蘋果方面早在2021年就推出了iCloud照片移轉至Google相簿的功能。本次的新功能預計可使用戶更方便地在兩大平台間進行資料轉移，尤其是那些使用不同手機品牌的用戶。

然而，需要注意的是，此功能不適用於兒童帳戶或管理式Apple ID帳戶，且啟用了「進階資料保護」功能後，照片和影片也無法匯入iCloud。

根據Google支持頁面顯示，可轉移的檔案類型包括幾乎所有常見的圖片和影片格式，也支援.webp格式。整個轉移過程可能需要數小時到幾天時間，具體時間取決於用戶在Google相簿中存放的照片數量。
 

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