喬治王子11歲了！好日子倒數　將面臨「殘酷成長挑戰」

▲喬治王子最新官方照曝光。（翻攝X@KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

英國喬治王子（Prince Geroge）22日度過11歲生日，媽媽凱特王妃（Kate Middleton）依照慣例為他拍攝西裝帥照，可見他越發成熟穩重。不過，喬治總有一天會成為國王，隨著他長大，要肩負起責任也越來越重。王室專家指出，當喬治年滿12歲時，他要面臨「殘酷的成長挑戰」，將不能再與父親威廉王子（Prince William）一起旅行，以保護王室繼承順序的安全。

喬治王子2013年7月22日出生於倫敦聖瑪麗醫院，是威廉王子及凱特王妃的長子，目前他僅次於爸爸威廉，是英國王位第2順位繼承人。

根據《福斯新聞》報導，為英王查爾斯三世（King Charles III）撰寫過傳記的作家克里斯多福安德森（Christopher Anderson）受訪表示，今年可能是喬治與父親一起搭飛機旅行的最後一年，因為按照王室傳統，當王位繼承人年滿12歲時，必須單獨搭乘飛機旅行，以免發生事故時，王位繼承權會受到干擾。

▲喬治王子11歲生日照片，由媽媽凱特王妃拍攝。（翻攝X@KensingtonRoyal）

▲喬治王子（右）上週與爸爸威廉王子（左）到柏林觀看歐國盃決賽。（翻攝X@CasaReal）

安德森補充，威廉本身也經歷過同樣的「分離考驗」，當威廉12歲時，他開始與父親查爾斯、弟弟哈利王子（Prince Harry）分開搭乘不同的皇家飛機。此外，當王室高級成員年滿16歲時，也得自己安排好「後事」，規劃自己的葬禮等，這都是身為王室該承擔的責任。

▲喬治王子剛出生時肉嘟嘟的模樣相當可愛。（翻攝X@freedom_007__）

安德森也透露，喬治王子每年通常會舉行兩場生日派對，與爸爸媽媽、妹妹夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、弟弟路易王子（Prince Louis），以及表親、學校朋友一起慶祝，還會辦一場足球比賽，媽媽凱特也會親自為他準備蛋糕。不過，由於凱特王妃、爺爺查爾斯三世都生病罹患癌症，喬治今年的生日派對預計會低調舉辦。



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