帶兒看病路邊違停「害2機車擦撞」　婦摔地喊沒事...5天後身亡

▲車禍示意圖。（圖／達志示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鄭姓男子因急著帶兒子去看病，將車子違停在馬路邊，整台車幾乎擋住車道的一半，恰巧張女和黃女騎機車經過，兩人為了閃鄭的車子，發生碰撞車禍，其中黃女當下沒有異樣，還說不用送醫就自行回家，沒想到後來胸口疼痛送醫，才發現有多處骨折引發血管拴塞，急救5天仍不治，事後鄭男和張女都被依過失致死罪移送法庭，法院審理後，各判兩人徒刑4月。

判決指出，鄭姓男子2021年3月28日10時27分許，開車到林園區看病，於一處交叉路口違停，占用了車道一半以上空間，這時，黃女騎車經過，後方張女也騎車緊隨，黃女為了閃避鄭男的轎車，於是向左偏，這時張女閃避不及直接撞上，兩人重摔落地，黃女起身後，雖然感覺胸口有點疼痛，但因沒太多外傷，因此就跟張女、鄭男兩人說不用報警，三人各自離去。

不料，黃女返家後胸口愈來愈疼，只好到醫院就醫，才發現自己胸骨骨折併左側第7至第8肋骨骨折，經過搶救5天候，仍因肺血管中等量脂肪栓塞而死亡。

事後黃女家屬分別對張女、鄭男提告，張女被依過失致死罪判處徒刑4月，緩刑2年。

鄭男一審時，辯稱當時是因為急著帶兒子去看病才違停，但同樣被依過失致死罪被判徒刑3月，緩刑2年，檢察官認為鄭男違停是車禍的原因之一，判刑太輕提出上訴，高雄地院審理後，認為他的行為造成被害者家屬影響甚鉅，但考量他已經達成和解並完成賠償，因此改判徒刑4月，得易科罰金。