快訊／凱米陸警再擴大！彰化雲林嘉義高雄納入　17縣市警戒

▲中颱凱米颱風不斷發展增強，以偏北方向前進持續向台灣靠近。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中度颱風「凱米」逼近，中央氣象署持續發布海上、陸上警報，其中陸上警戒區再擴大，包括彰化、雲林、嘉義、高雄等，目前有17縣市列入警戒範圍，氣象署預計此颱風未來強度仍有增強，且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象署指出，凱米颱風今（23日）下午5時的中心位在鵝鑾鼻的東方約420公里之處，以每小時20轉17公里速度，向北北西轉西北西進行，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。

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▲氣象署17:30持續針對凱米颱風發布陸上警報。（圖／氣象署提供）

最新資料顯示，凱米颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北北西轉西北西移動，其暴風圈已逐漸進入巴士海峽及台灣東半部海面，對宜蘭、花蓮、台東及嘉義以北、南投、高雄將構成威脅。

氣象署指出，陸上警戒範圍包括宜蘭、花蓮、台東、新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、高雄應嚴加戒備。

海上警戒範圍台灣東半部海面、巴士海峽、台灣北部海面、台灣海峽北部，航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲▼氣象署17:30持續針對凱米颱風發布陸上警報。（圖／氣象署提供）