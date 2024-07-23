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凱米颱風海警發布　停班停課粉專發文一堆人留言

▲▼凱米颱風。（圖／中央氣象署、翻攝日本氣象廳）

▲氣象署22日深夜11時30分針對凱米颱風發布海警。（圖／中央氣象署）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署22日深夜11時30分，針對中度颱風「凱米」（Gaemi）發布海上颱風警報。對此，有66萬人追蹤、專門發布停班停課資訊的粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」也發文表示，23日正常上班上課，若有變化將盡速更新，而該文下方也吸引大批網友留言。

「停班停課最新通知」22日深夜10時22分發文通知，23日照常上班、照常上課，若有變化會盡速更新，而該文PO出短短2個多小時就吸引3100多人按讚留言，其中不少網友按下哭臉，疑似看到正常上班上課而落淚。

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網友看完紛紛留言，「所以是還要上班的意思哦」、「24號才暴風圈觸地，那些給哭臉的是在哈囉」、「我們公司直接明天開始放3天了…老闆說等新聞太慢…直接給我們放了…重點有薪」、「有人還妄想週休四日呢」、「禮拜三晚上才會開獎啦，現在太早了」、「颱風不要進來，風調雨順」、「也好來消暑一下~不然每天37、38度，冷氣費很貴餒」。

【行政院天然災害停止上班及上課情形】

⚠️ 凱米颱風 明（23）日全國照常上班、照常上課，若有變化會盡速更新。

停班停課最新通知 Taiwan Alerts 發佈於 2024年7月22日 星期一

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