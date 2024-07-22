環保局攜手教育處　帶領濕地種子師資參訪環境教育場所

▲參訪環境教育場所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為深化濕地環境教育多元發展，台東縣環境保護局攜手縣府教育處於20、21日一連兩天舉行濕地導覽人員交流活動，到訪屏東雙流自然教育中心、海洋生物博物館、龍鑾潭自然中心等環境教育場所，共計32名環保局工作人員及教師參加，透過交流活動，加強臺東縣濕地教育量能，期許讓濕地環境教育於各級學校深耕萌芽，共同守護濕地環境的多樣性。

台東縣政府表示，此次活動整合環境保護理念及教學資源，舉行濕地導覽人員參訪活動，透過參訪外縣市優質環境教育場域，提升臺東縣濕地環境教育量能，並將濕地、溪流、森林及海洋生態環境保護意識帶回校園，讓濕地保育的種子從校園萌芽，共同守護多元豐富的濕地生態系，持續落實聯合國永續發展目標SDGs第6項「淨水及衛生」及第15項「保育陸域生態」，打造專屬於台東優質的濕地場域。

台東縣環保局指出，此次參訪期間適逢墾丁陸蟹繁殖季節，因此特別安排專業講師，帶領參訪團隊了解陸蟹繁殖及保育，也安排了屏東海洋生物博物館後場導覽，近距離了解海洋生物復育的方式，更可以近距的觀察海龜覓食與悠遊，讓參訪的老師們大呼過癮，期許透過這次參訪活動，將生態保育及目前台灣所面臨的生態議題帶回校園，從小培養未來的環境保護小尖兵，一同守護屬於台東豐富的自然資源。