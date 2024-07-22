苗栗離奇死亡車禍！退警撞上遭輾斃浪浪自摔　頭胸重創不治

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉中原路前加油站，今（22）日凌晨發生離奇死亡事故。一名賴姓退休警察騎機車上班途中，疑似天色昏暗未注意車前狀況，在路口撞上先前被大貨車輾斃的流浪狗，賴摔倒時疑似頭胸重創，送醫宣告不治。檢警將相驗釐清死因和事故原因。

▲苗栗縣大湖鄉中原路清晨發生死亡事故，退休警察撞上一隻被輾斃的流浪狗自摔，不幸死亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

大湖警分局表示，大湖鄉富興村八寮灣路段中原路加油站前，今天清晨5時許發生機車自摔交通事故，賴姓男子（67歲）當場失去呼吸心跳，救護車緊急送醫，因頭部和胸部重創出血，搶救後宣告不治，抽血檢驗並無酒精反應。

▲退休警察撞上早被輾斃流浪狗，自摔身亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方蒐證、調閱監視器調查發現，賴男騎機車由南往北直行，行經大湖加油站前，疑似天色昏暗，未留意路邊有一隻死亡的流浪狗，摔到後連人帶車滑行重創。賴男家屬說，他10多年自大湖警分局警員退休，目前在大湖市區租屋，每天騎機車遠赴頭份市一家科技公司擔任保全工作。

警方現場勘查，遭輾斃的狗沒有掛項圈及晶片，確認是附近的流浪犬，擴大調閱附近監視器發現，凌晨3~4點間，被一輛大貨車輾壓慘死，警方已聯絡貨車駕駛，詳細事故原因尚待進一步調查釐清。

▲賴姓退休警察目前擔任保全工作。（圖／翻攝賴男臉書）

大湖警分局呼籲，用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，也提醒民眾如有養育寵物要時刻注意動向，避免侵害到他人權益，確保自己與用路人生命財產安全。