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下周大暑！　4生肖越熱越旺　屬豬「升職加薪」財運爆發

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲4生肖的朋友接下來一周有貴人相助，建議抓準時機在職場好好表現。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳致平／綜合報導

下周一（22日）將迎來大暑，是一年中溫度最高、陽氣最興盛的節氣，《搜狐網》運勢專欄特別點名了4個生肖的朋友，將在下周迎來貴人相助、運勢大爆發，在工作方面會有特別的表現，建議要抓準機會，展現出自己最好的一面。

生肖豬

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下周是運勢大爆發的一周！貴人的助力讓屬豬者的事業、財運大豐收。職場上，你們將獲得主管和同事的助攻，可能出現升職或加薪機會，建議要保持謙遜和積極的工作態度，會有更多的機會主動來敲門。

屬豬者要適當展示自己的才華和能力，同時保持良好的人際關係，身邊就有「你的貴人」，會給你帶來滿滿的好運。

生肖雞

屬雞的朋友無論是工作上還是生活中，身邊的朋友和同事都將成為你的支持者。特別是你在工作上提出建議或想法將得到他人的認同，為你帶來不少好運和利益。屬雞者要多和他人合作，積極分享自己的想法和觀點，讓你的工作表現更加突出。

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲屬龍者要大膽嘗試，在新的領域會有不錯的收穫。（圖／資料照）

生肖龍

屬龍的朋友貴人運相當不錯，無論是在職場上還是在個人生活中，屬龍者的能力和魅力受到高度讚賞，有可能會有一些意外的機會出現，讓你能夠更快地實現目標和計畫。

屬龍者可以大膽嘗試，挑戰一些新的領域或者新的專案，勇敢的承擔責任、展示獨屬你們的才華和魅力，過程中會有意想不到的收穫。

生肖牛

屬牛的朋友這周非常關鍵，將迎來事業上的重大進展，接下來可能會有重要的合作夥伴出現，屬牛者要盡情發揮自己的優點，保持專注和耐心，這也是你成功的墊腳石。

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