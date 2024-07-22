台積電跌破950！他驚「上車撿鑽石」　PTT炸鍋：頂到肺了

▲不少人看好台積電，買在1000多元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

台積電今（22日）震盪走跌，盤中跌至940多元，而一名網友稱，看到台積電跌破千元，現在又跌到950元以下，認為是「買進的最佳時機...還有人沒撿鑽石嗎？」文章引發PTT炸鍋討論，「剛剛委託2張了，超爽」、「這一波會跌到800元」、「超過1000元還敢入場的...真的頂到肺了！」

一名網友在PTT以「台積電一直跌該買進了吧？」為標題發起話題，他表示，台積電從1000元現在直接剩950幾元，認為是「買進的最佳時機！」

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由於台積電11日一度漲到1080元刷新天價，讓原PO直呼，「畢竟千元以下的台積電是天上掉下來的禮物，還有人沒撿鑽石嗎？」

底下網友熱議，「剛剛委託2張了，超爽」、「對，趕快歐印」、「問就是抵押房子歐印」、「買阿，鐵定會再回去的啦」、「買了，等著睏飽數錢」、「千年一遇上車機會」、「此時不買，更待何時」。

但也不少人認為，股價還有機會下探，「再等等! 讓子彈飛，900元附近再來考慮」、「這一波會跌到800元」、「一想到有人套在1050元就超想笑」、「太多散戶上船，就開始沉，屢試不爽」、「超過1000元還敢入場的...真的頂到肺了」、「你不買，我不買，明天再降」。