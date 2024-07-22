走路姿勢太怪！女子腿綁「80支卡西歐手錶」畫面曝...想走私遭攔

▲女子左右小腿用塑料膜纏綑手錶。（圖／翻攝中國海關總署微信公眾號）

圖文／CTWANT

大陸連接香港與廣東的福田口岸近日發生一起令人啼笑皆非的走私案！一名女性旅客因為走路姿勢怪異，被中國海關攔下來檢查，才發現她在腿上綁了80支卡西歐（Casio），想從香港走私到廣東發一筆橫財。

中國海關總署20日稱，近日，皇崗海關在福田口岸旅檢進境渠道，查獲一宗旅客人身綁藏80支手錶進境（由香港進入內地）案。

皇崗海關關員在福田口岸旅檢進境大廳執勤時，發現一名身穿白條短袖、牛仔闊腿褲的女性旅客，在走路時腿部動作僵硬、步行姿勢異常，隨即對其進行攔截檢查。之後在該名旅客左右小腿發現用黑色彈力繃帶、塑料膜綁藏的卡西歐手錶共80支。

中國海關表示，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境均屬走私行為，將被追究法律責任。

消息曝光，引起大陸網友議論：「走私卡西歐……沒必要吧？」「以為能掙個差價，沒想到不但要罰錢還可能吃牢飯」、「看了好幾遍沒有看出走路姿勢不對勁，海關就是專業啊。」

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