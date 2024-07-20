深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區11歲詹姓小五女童，深夜獨自坐在超商內寫功課，直到晚間11點還沒回家，也沒有吃飯，店員擔心安危報警，警方獲報到場關心詢問，女童一臉委屈的啜泣，「功課還沒寫完，不能回家」，員警父愛大爆發，買了晚餐、玩具安撫她後，載她回家，並藉機與其父母溝通教育方式，應注意小孩身心狀況。

▲▼深夜餓肚獨坐超商不能回家，小五女童啜泣：功課還沒寫完。（圖／警方提供，下同）

霧峰警分局成功派出所警員陳子健、紀宜含與實習生王少榛、蕭誠翰，日前晚間11點多獲報，大里區塗城路超商內有1名女童深夜不肯回家，前往了解時女童表示，原本在圖書館寫功課，但圖書館關門了，功課還沒寫完，所以換到超商繼續寫，但媽媽給太多功課了，還是寫不完，她不敢回家，說著說著就哭了。

警方展現父愛關懷，安慰並購晚餐讓女童填飽肚子，還買小玩具安撫，最後女童情緒稍微平復後，將女童的折疊腳踏車收進巡邏車，直接載她回家。

警方送女童回家後，也和女童父母溝通教育方式，應多注意小孩身心狀況，避免過度壓力。女童家長對警方的幫助十分感謝，並承諾會更加關心孩子的需求，確保能在一個健康的環境中成長。

原來，父母怕女兒在家寫功課會吵到6歲的弟弟，所以中午過後就叫女童去圖書館寫，而且要求寫完才能回家，結果，聽話的女兒因為功課還沒寫完，一直到晚間11點還不敢回家。