墾丁梅花鹿游泳後又遭車撞？目擊者驚呼　消防+墾管處找無此鹿

▲台26線北上墾丁潭仔灣馬路上，有一頭梅花鹿疑車禍受傷路倒 。（圖／鍾姓民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春墾丁地區海域18日出現梅花鹿游泳畫面，引來網友討論；21日上午，有民眾目擊一隻梅花鹿疑似發生「車禍」被撞倒在路旁，讓民眾把兩頭鹿產生聯想，屏東縣政府消防局及墾管處獲報，先後派員查看救援，均未找到這頭梅花鹿，研判牠受傷後自行離去。墾管處表示，車主如有車損，可以依國家賠償法向該處請求賠償。

墾丁消防分隊今天早上9時35分接獲報案，指台26線北上墾丁潭仔灣馬路上，有一頭梅花鹿疑似被車撞及，受傷路倒，消防分隊派員查看救援，另立即通報墾管處梅花鹿復育區。消防隊員趕到案發現場，經來回巡視，均無發現梅花鹿躺臥於馬路上，隨後致電報案人，表示梅花鹿可能已經自行脫困，離開現場。

墾管處指出，有一頭梅花鹿今早於南灣路段發生「車禍」，民眾目擊拍下梅花鹿疑受重傷，路倒路旁情形，經該處人員派員查看，已不見這頭梅花鹿，研判案發時受到驚嚇受傷倒地，「休息」後回神，離開跑往山區，目前傷勢狀況不明。

墾管處表示，先前有提供公共意外責任險，但今年6次發包無業者投標；這起事故，如車主車輛有受損，可依國家賠償法程序申請賠償，該處會依規家辦理。