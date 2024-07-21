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凱米「突猛發展」密雲區超大　 鄭明典揭影像：很少見的強烈對流

▲▼凱米「突猛發展」密雲區超大　 鄭明典揭影像：很少見的強烈對流。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）

▲凱米發展迅速，讓鄭明典直呼「很少見的強烈對流」。（圖／翻攝自臉書／鄭明典，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

輕颱「凱米」20日下午生成，然而僅僅不到半天時間，突然迅速發展，讓前氣象局長鄭明典也發文直呼「很少見的強烈對流」。中央氣象署預估，颱風下周三、四最靠近台灣，風雨也最大，路徑上是否直撲台灣而來，下周太平洋高壓強弱將是關鍵。

鄭明典密切關注凱米動向，20日更連發3篇文觀察。當天上午他表示，由於時間還早，颱風走哪邊還很不確定，但是預估約有一半的機率台灣會有顯著風雨，但隨著近中心對流爆發，熱低增強，今年第3號颱風凱米正式生成。

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由於凱米發展迅速，到了深夜10點多，鄭明典不僅貼出衛星雲圖，同時發文直呼「颱風近中心的密雲區突然強烈發展起來，全白的雲頂範圍很大，很少見的強烈對流！」

對此，氣象署20日說明，下周三到下周五是颱風影響最大時段，其中下周三、周四最接近台灣，但未來路徑仍有不確定性，必須視太平洋高壓強度決定，若高壓較強，路徑就會靠近台灣，若高壓偏弱，路徑就會離開台灣一點，要看凱米颱風偏轉角度而定，但強度至少是中颱以上。

氣象署指出，外圍環流水氣下周二就會影響台灣，下周三、下周四颱風最接近，風雨會更大，屆時台灣西半部、東北部有陣雨或雷雨，其他地方則有局部短暫陣雨。另外，下周五凱米北上後，將引進西南風，所以下周五、六中南部下雨機會偏高。

▲▼凱米「突猛發展」密雲區超大　 鄭明典揭影像：很少見的強烈對流。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）

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