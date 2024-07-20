若台海爆發戰爭　美軍最高將領：有信心擊敗中國

▲ 若台海爆發戰爭，布朗有信心美軍能打勝仗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

美軍最高將領、美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Brown）19日表示，若台海爆發戰爭，他對美軍部隊充滿信心，相信能夠贏得戰爭。

《美國之音》報導，19日在「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）討論會上，《福斯新聞》記者格里芬（Jennifer Griffin）詢問布朗，「從你的軍事角度看來，若北京試圖奪台，美國能贏得對中國的戰爭嗎？」而布朗回答，「是的，我對我們的部隊充滿信心，而你們也該如此。我們是世界上最具殺傷力、最受推崇的作戰部隊」。

布朗指出，「我去過的每個國家都想像我們一樣，我們必須成為榜樣。若與中國發生衝突，將需要全國的力量。而我有信心，如果我們受到挑戰，我們會應戰」，「我對我們的軍隊充滿信心」。

他還提到，美中未來若爆發衝突，將有別於過去30年間的衝突，慘烈程度將類似於第二次世界大戰。他認為，中國國家主席習近平想在美軍投放到台海地區以前對台動武，因此目前正聚焦後勤工作。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）19日也在論壇上表示，台海兩岸爆發戰爭會為世界帶來災難，「對台灣、對中國、對美國、對所有人都是如此，我對此憂心忡忡」，認為美國政策中一項基本目標必須是確保這種情況永遠不會發生，「我們要威懾中國，勸阻中國永遠不要對台灣發動侵略戰爭」。