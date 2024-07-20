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辭修高中疑遭淘空！1人聲押獲准　創辦人妻兒發聲明否認

▲▼辭修高中。（圖／翻攝自辭修高中網站）

▲辭修高中。（圖／翻攝自辭修高中網站）

文／中央社

媒體報導，辭修高中校產疑遭淘空，檢方依涉犯侵占、偽造文書等罪嫌，時任執行董事衛晉平遭羈押。前後任董事長陳曹倩、陳宇慷各100萬交保。檢方說，確實偵辦案件，不說明內容。

辭修高中校長郭雅美，今天未接記者電話，無法知悉其看法。

辭修高中官網稱，創辦人為前監察院長陳履安，現任董事長為陳宇慷，專任董事為陳履安的妻子陳曹倩。

陳曹倩、陳宇慷今天發布聲明指出，今天報端所載「辭修高中日前驚傳校產遭掏空，有400、500萬元校款流入陳履安的妻子陳曹倩的帳戶」等語，內容未得確證，其間揣測指涉，已對聲明人及辭修高中造成傷害。

聲明指出，檢調對數年前辭修高中採購疑涉弊端的調查，都加配合，並無隱匿。偵查事項未得公開，請各界尊重司法，靜待調查結果。

新北地檢署表示，日前確實偵辦辭修校產案，並聲請羈押1名被告獲法院裁准，另有2名被告交保；但偵查內容、案情、被告姓名，不對外透露。

自由時報今天報導稱，檢調長期調閱相關文件梳理弊端後，於11日搜索陳履安住處與辭修高中等地，帶回陳曹倩、陳宇慷與衛晉平等人偵訊。衛晉平於2021年間，曾被爆料「干預校務運作」，並告上新北市教育局。

教育局今天以文字回應詢問稱，依據私校法，110年委託會計師入校查核，發現學校疑違反刑法及商業會計法，已經於111年3月函送新北地檢署。目前持續追蹤財務及校務運作及教師合格率，目前校務運作穩定。

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