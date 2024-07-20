漢光演習「無劇本」登場　第五作戰區指揮官：有效建立「擊殺鏈」

▲漢光演習22日登場。（示意圖／記者林名揚翻攝）

文／中央社

國軍漢光實兵演習下週登場，第五作戰區為熟悉戰場環境及守備區域，官兵持續進行作戰計劃演練，指揮官章元勳中將強調，將透過演習驗證計畫可行性及部隊訓練成效，藉此完善指管、通信，建立擊殺鏈。

過去部隊在漢光期間均能預先得知各種「狀況」，演習時照本宣科在指定時間執行任務，但今年為落實實戰化訓練，部隊事前無法得知狀況，而是在演習期間由統裁部下達，藉此磨練部隊對作戰計畫的熟悉度與突發狀況處置能力，因此各級部隊近期頻於守備區域執行戰備訓練。

此次漢光也強調「實時、實地、實裝」訓練，各級部隊將頻繁出現於守備區域的鄰里街道，軍方高層日前也提到，過程中恐出現車輛拋錨、故障等情形，但演習的目的就是要了解不足之處，盼民眾多給予鼓勵。

青年日報今天報導，負責中部地區防務的第五作戰區指揮官章元勳中將昨主持演訓任務提示會議，盼在嚴密整備規劃下，統合作戰區轄內部隊戰力，發揮「兵種協同、軍種聯合」的作戰目標，提升整體防衛作戰能量。

▲漢光演習22日登場，金門等離島採實彈演訓。（示意圖／記者林名揚翻攝）

章元勳強調，此次操演第五作戰區幕僚擔任裁判官的角色，除針對操演部隊各項戰術及應處作為做出評鑑，並適時輔導單位幹部完善處置流程，藉驗證任務式指揮與分散式指管機制，強化單位獨立防衛作戰能力。

青年日報報導，因應漢光將至，第五作戰區所屬單位持續整備，包含裝備檢查及保養、專業專長訓練及作戰計劃演練等，使官兵熟悉戰場環境與作戰任務，讓訓練貼合作戰需要，確保各單位在演習期間發揮作戰效能。

章元勳表示，以有效建立「擊殺鏈」為前提，此次目的在健全「指管鏈」及「通信鏈」，並透過演習驗證聯合作戰計畫可行性及部隊戰備訓練成效，誘導磨練官兵在戰場環境中，應變制變及指參作業能力，以處置各種突發狀況，提升實戰化訓練成效。

此外，為強化後備部隊戰力，軍聞社報導，陸軍步兵第104旅步5營14天教育召集訓練日前實施「編制武器專長複訓」課程，針對步槍、機槍、迫擊砲、榴彈槍等各項武器進行訓練，安排教官說明武器性能、諸元、射擊原理、武器操作方法，提升召員對裝備操作的熟悉度。

▲漢光演習。（圖／ETtoday資料照）