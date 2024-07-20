日本超夯止痛藥「竟含鎮靜劑」　專家嘆：曾看過媽媽給孩子吃！

▲EVE止痛藥的「速效」讓它廣受歡迎，但專家提醒內含鎮靜劑成分，15歲以下孩童不可服用。（圖／日本自助旅遊中毒者臉書）

圖、文／CTWANT

疫情後的暑假，國人瘋出國，每3人就有1人去日本，尤其愛去日本藥妝店血拚，對此藥劑師感染師驚呼母湯，「日本藥並沒有比較厲害」。CTWANT記者調查，女性哈日族最愛搶購用來緩解經痛的「EVE止痛藥」，其實含有鎮靜劑，可能會增加出血風險。「我看過媽媽給女兒吃這款止痛藥，驚訝之餘也提醒對方。」藥師說，不懂日文的民眾根本不知其副作用。

台灣人有多愛去日本？根據交通部觀光署最新統計，2024年1至4月出國人數達534萬人次，其中去日本的就多達193萬人次占36%，換算下來每3人就有1人是去日本。

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許多人去日本也必定到藥妝店血拚，無論是旅遊網站、網紅Youtuber推薦的必買名單，EVE止痛藥都一定榜上有名，許多哈日族都推崇它非常有效。「EVE止痛藥分成非常多系列，有些針對頭痛、有些針對生理痛等等。」藥師公會全聯會副發言人、台北予志藥局執業藥師王明媛說，這款止痛藥非常夯，尤其許多青少女都用來減緩生理痛，卻不知暗藏風險。

王明媛說，EVE止痛藥所有系列都含有主成分布洛芬（ibuprofen）與Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿）。「布洛芬是一種非類固醇抗發炎藥物，是臨床上非常廣泛使用來解熱鎮痛的藥物，但Allylisopropylacetylurea則不同，它是一種鎮靜劑，可能會引發血小板低下造成自發性出血、或是導致昏沉疲憊。」

前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧表示，Allylisopropylacetylurea是一種1926年就研發的鎮靜劑，也有幫助止痛的效果，但因為曾出現血小板減少的副作用，所以全世界幾乎很少國家使用。林氏璧說，很多人認為EVE止痛藥很有效，他認為一部份是心理因素，一部分也與添加Allylisopropylacetylurea等成分有關。

▲日本一直是台灣人最愛出遊的國家，根據觀光署統計，每3個出國者中，就有1人是去日本。（圖／CTWANT提供）

「但日本倒是一直用到現在，也似乎相安無事，或許其中有人種的因素，但也因為含有這樣的成分，EVE止痛藥在日本屬於第一類或是第二類藥品，需要諮詢藥師或者配合使用說明書才能購買與服用。」林氏璧說。

但有多少台灣消費者會看日本藥品的說明書？王明媛說，她自己既是藥師、又懂日文，但都很難做到好好詳閱藥品仿單，更何況是一般的消費者？「EVE止痛藥的仿單上註明15歲以上才可服用，兒童、孕婦都不建議服用，但很多人根本不知道！」

王明媛說，她曾親眼看過一位媽媽拿EVE止痛藥讓女兒服用，驚訝之餘也婉轉告知對方最好少吃。「鎮靜劑成分造成的血小板低下副作用，它不一定是立刻會發生，也有可能之後才造成影響，甚至可能導致藥物過敏。」

王明媛的女兒也有經痛問題，雖然身為藥師，但王明媛建議先採取非藥物的止痛方式，例如熱敷、吃熱紅豆湯等，真的要吃止痛藥，她會給女兒只含布洛芬成分的止痛藥，「藥物成分單純一點，還是比較安全！」

林氏璧也提醒，在國外自行購買的藥物出問題，是不能在國內申請藥害救濟的。身體若有任何長期疼痛，建議就醫找出病因，不要長期自己買藥吃，長期吃止痛藥可能會傷胃造成胃潰瘍，也可能造成腎功能受損。

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