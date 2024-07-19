江湖再見！周星馳發文悼念　鄭佩佩曾言：若無他10億人不認識我

記者廖翊慈／綜合報導

香港資深女星鄭佩佩19日傳出逝世消息，經紀公司凱藝娛樂發聲明，「我們懷著沉重的心情公告，鄭佩佩女士於美國時間2024年7月17日離開了大家。」鄭佩佩曾演出過周星馳電影《唐伯虎點秋香》中的華夫人一角。周星馳也在限時動態寫下，「江湖再見。」

綜合陸媒報導，周星馳19日上午在個人Instagram上發布一則限時動態寫道，「佩佩姐，江湖再見。」不少粉絲表示，「這句『江湖再見』真好，下一個江湖再見」、「含笑半步癲，永遠的經典，江湖再見」、「一代女俠，江湖再見」。

▲周星馳發限時動態。（圖／翻攝自微博）

鄭佩佩曾在節目上坦言，「沒有周星馳，十幾億人就不會認識我。」鄭佩佩的逝世震驚整個內娛，不少導演、演員等都發文悼念。

▲鄭佩佩曾演出過周星馳的電影《唐伯虎點秋香》。（圖／翻攝自微博）

近年來，鄭佩佩鮮少在台前露面。幾個月前，因為「花少」與鄭佩佩結下深厚友誼的劉濤曾在節目中透露，鄭佩佩身體已經特別不好。鄭佩佩曾寄語劉濤，「豈能盡人意，但求不愧我心。」

劉濤也發文表示，「很感恩這一生有緣與您相遇…您是大家心中永遠的俠女，也是我永遠的知己媽媽 ……。」

報導指出，鄭佩佩的代表作有《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《楊門女將》、《輕輕搖晃》、《寶蓮燈》、《情人石》、《大醉俠》、《花木蘭》等，是不少粉絲心目中的武打女神。

▼眾星發文悼念鄭佩佩。（圖／翻攝自微博，下同）