從幼兒園狼師案3分析看「媽寶市長」　許淑華轟蔣萬安：北市沒市長？

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

台北市某私立幼兒園爆出教保員性侵女童，警方甚至在他的電腦中搜出600多部性影像，而北市府的處理遭質疑慢半拍，引發社會議論。對此，民進黨議員許淑華18日以3點分析怒批蔣萬安，重轟「媽寶市長」冷血卸責，暴露威權統治的思維，還後知後覺反應慢半拍，她質問，「請問現在台北市是沒有市長了嗎？」

許淑華18日於臉書撰文表示，面對培諾米達幼兒園性侵事件，蔣萬安身為市長，沒有想幫家長、孩子討公道，竟冷血卸責逃避，掩蓋真相，完全暴露自己的威權統治思維。

許淑華分析，從三個步驟便可看出蔣萬安的本性。第一步「先推給中央卸責」，蔣萬安在本案受到社會關注的第一時間，宣稱當時犯人不起訴，所以沒有法律可以適用、兒少法限制讓他無法公佈事發幼兒園名稱。

許淑華說，教育部早在2020年就發函，說明雖然《教保法》還在修法，但遇到教保員涉嫌性侵犯時，可以立刻停職。2023年3月1日《教保法》新法上路後，台北市政府也應該將毛姓嫌犯停職的。事實上，不像蔣萬安所說，沒有可適用的法律。《兒少法》部分也受到監察院證實，本案符合條件，市府可以公開嫌犯資訊。所以蔣萬安卸責給中央的說詞，沒有一項是對的。

第二步「推給前任市長混淆視聽」，許淑華說，她整理出三大「本應阻止犯罪的時機點」，其中有兩次發生在蔣萬安執政後。這麼嚴重的幼童性侵事件，蔣萬安一上任市長應該將該案列為重要事項，親自督導，而不是縱容行政單位怠惰放任。她強調，這個責任，蔣萬安想賴也賴不掉。

第三步「戰鬥藍議員立委大出動，媽寶市長是你」，許淑華提到，國民黨議員和立委們這兩天可以說是甲級動員，全部跳出來幫蔣萬安護航，徹底暴露出蔣萬安缺乏擔當的媽寶本性。國民黨把監督市府的民進黨民代們，打成「政治鬥爭」，但依然無法解釋2023年3月《教保法》新法上路卻沒有進行停職、嫌犯都已經羈押了幼兒園還在招生等，一個比一個離譜的疏失。

「請問現在台北市是沒有市長了嗎？」許淑華質疑，蔣萬安看到輿論風向與網路聲量的變化，才後知後覺的宣示要「副市長盡快提出精進方案」，而民眾的期待很簡單，就是在等蔣萬安親自出面主持行政檢討，展現出道歉態度而已，有這麼難嗎？

許淑華承諾，她盡全力監督，直到行政疏失全部釐清並還給學童公道為止。她也希望，民眾從此看清，蔣萬安年輕暖男包裝下的真實樣貌。

▲涉狼師案的北市幼兒園18日凌晨慘遭噴漆。（圖／記者許凱彰攝）