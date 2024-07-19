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社會 社會焦點 保障人權

淡水男漆彈槍亂射「警分局監視器」判無罪　法官：抹布擦掉就好了

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區陳姓男子持漆彈槍，無故射擊淡水分局的監視器，導致鏡頭被漆料噴濺無法清晰連續拍攝，被依毀損公務員職務上掌管物品等罪起訴。法院審理時，警員作證指出，廠商用抹布擦掉漆裡後，就可以正常運作，法官認為，即使被告坦承犯行，但其行為不符合「毀棄」、「不堪用」等要件，判陳無罪。

去年3月16日，33歲陳姓男子手持漆彈瞄準監視器鏡頭猛射，造成監視器壞損，淡水警方後續例行保養監視器鏡頭時，發現其中一台鏡頭受損，漆料噴濺導致影像無法正常捕捉。經過仔細分析監視器畫面，警方發現陳男涉嫌使用漆彈槍打監視器，造成監視器損害。

▼ 淡水男子拿漆彈槍射擊淡水警方局的監視器 。（資料圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水男子拿漆彈槍射擊淡水警方局的監視器 。（圖／記者戴上容翻攝）

經過積極追查，淡水警方成功取得搜索票，於陳嫌住居進行搜查，查獲漆彈9顆，並對其進行相關訊問，警方表示，「像個男人，有射就有射」陳嫌後續坦承毀損監視器，淡水警方偵訊後依妨害公務、毀損罪嫌移送士林地檢署偵辦，今年1月28日偵結起訴。

法院審理時，王姓警員到庭作證說，廠商用抹布擦拭漆料後，不久已能正常運作，且無需額外修繕費用，法官認陳男以漆彈射擊，監視器未受物理性破壞，且外觀也未受影響，因此不構成「毀棄」或「損壞」，或「致令不堪用」，故判無罪。

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