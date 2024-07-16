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熱到受不了！高雄女騎士「自備法寶」遮陽　網讚爆：沒妨礙別人

▲女騎士停紅燈自備陽傘遮陽 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲女騎士停紅燈自備陽傘遮陽 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

記者許宥孺／高雄報導

天氣狂飆高溫，不少機車族為了躲太陽，停紅燈時會到處找陰影。高雄就有一名女騎士自備法寶，找不到陰影便撐傘遮陽，畫面被拍了下來，網友紛紛贊同：「很好沒妨礙別人」、「總比停路中躲太陽好」。警方則表示，騎車撐傘是危險行為，不過目前法規並沒有明確罰則。

「找不到陰影，只好自備，有確認她在綠燈前就收傘。」民眾黨台南市黨部北區、中西區主任江明宗15日在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，畫面中看到一名女騎士在烈日下停等紅燈，由於周邊沒有陰影處可以躲太陽，女子於是拿出陽傘遮陽。

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網友看完後紛紛表示：「高雄常見，無論雨天或大熱天，都有人騎機車撑傘」、「這種的我反而欣賞」、「很好沒妨礙別人」、「90秒路口確實有這想法」、「我也是撐傘……真的太熱了」、「真的需要啊！太熱了！」、「紅綠燈秒數超久」、「這種不妨礙別人 比找陰影停在路中央的好太多了」。

警方對此表示，騎車撐傘是危險行為，但目前「道路交通管理處罰條例」對騎車撐傘的駕駛行為並沒有明確規定，不過民眾若是騎車撐傘導致與人發生事故，將有涉嫌違反「道路交通管理處罰條例」第43條危險駕駛之虞，可處以新台幣6000元以上，3萬6000元以下罰鍰、當場禁止駕駛、吊銷駕駛執照及吊扣牌照6個月，處分相當重。

▲機車族,躲太陽,躲陰影,夏天。（圖／記者許宥孺攝）

▲機車族停紅燈為了躲太陽恐不慎觸法。（圖／記者許宥孺攝）

事實上，很多機車族為了躲避太陽會臨停紅線、公車站牌、槽化線，這些行為都是違規，根據道路交通管理處罰條例，可處300至1800元以下罰鍰。若是在行駛中突然暫停、剎車、減速，造成後方車輛急煞，則可處6000元至2萬4000元以下罰鍰，嚴重者會被當場禁止駕駛。

考量氣候炎熱，高雄市交通局7月起，將於中午時段在市區部分路段縮短號誌周期秒數，減少機車族曝曬時間，像是三民區中華路（不含）以東、博愛路（不含）以西、十全路以南、九如路（不含）以北，以及苓雅區中山路（不含）以東、民權路以西、五福路（不含）以南等二區域範圍內，將原週期150秒調降週期為120秒運作，減少路口一次性停等時間。

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