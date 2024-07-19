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這一小鍋全新「濃奶起司鍋」老饕搶打卡　搭配科學麵3種吃法神美味

▲▼這一小鍋X科學麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲這一小鍋7月推出全新「濃奶起司鍋」吸引饕客打卡，濃郁湯頭搭配國民品牌科學麵，美味全面升級！（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／桃園報導

火鍋控們注意啦！主打在地風味的個人鍋物品牌「這一小鍋」再度帶來驚喜，7月推出全新「濃奶起司鍋」，搭配國民品牌科學麵，讓美味全面升級！這次的新品濃奶起司鍋不僅外觀可愛，起司塊造型的湯底更是讓人忍不住拍照打卡。湯底香氣四溢，還特別加入了蛤蜊提升鮮甜度，濃郁而不膩。無論是涮肉、煮菜還是搭配科學麵，這一小鍋讓大人小孩都愛上，成為火鍋界的新寵兒。

▲▼這一小鍋X科學麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲起司塊造型的湯底及黃澄澄的濃奶起司鍋，讓人看了食指大動且忍不住想拍照打卡。

創意吃鍋趣！這一小鍋搭配科學麵3種吃法大公開

現場一名火鍋控表示每個禮拜都會至少吃一次火鍋，平時到這一小鍋用餐最愛經典石頭鍋湯底，近期推出的濃奶起司鍋，湯底做成起司造型很可愛又吸睛，立刻就來打卡嘗鮮，而且自助吧新增科學麵選項，搭鍋吃很對味！

這一小鍋張經理分享，呷Bar店內提供自助吧吃到飽讓消費者可依個人喜好取用，不少民眾會發揮創意，像是科學麵就能變化出3種美味吃法，邀請給大家一起來嘗鮮：

▲▼這一小鍋X科學麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲濃奶起司鍋搭配科學麵完美契合。

吃法1－濃奶起司鍋＋科學麵：
夏天就是要吃重口味才更開胃！濃郁的起司湯底加入科學麵後完美契合，麵條充分吸附湯底，每一口吃起來都香濃無比。

吃法2－鴨血豆腐＋科學麵：
喜歡辣味的朋友可以加點這一小鍋主廚秘製「辣滷鴨血豆腐」，拌入煮熟的科學麵，享受麻辣燙風味，爽度爆表！

吃法3－麵茶冰淇淋＋科學麵：
科學麵袋中的小麵條也不能浪費，撒在這一小鍋經典麵茶冰淇淋上，一秒讓口感豐富有層次，甜鹹交織的絕妙滋味絕對讓你一試成主顧。

▲▼（業配）這一小鍋X科學麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲辣滷鴨血豆腐拌入煮熟的科學麵條，一秒變麻辣燙。

這一小鍋Ｘ科學麵　強強聯手更對味

這一小鍋主打湯頭專門並嚴選食材及用料，希望提供用餐民眾一頓吃飽又吃好的美食體驗。品牌表示，近期自助吧正式新增科學麵，讓科學麵不只是帶給全家大小歡樂的乾吃麵零食，搭配火鍋也非常對味，雖然成本更高，但希望能讓消費者感受到這一小鍋有別於其他火鍋品牌的用心，而科學麵更是擁有超過40年歷史的跨世代國民品牌，和這一小鍋一樣重視食品安全，相信能讓顧客吃得安全又安心。

▲▼這一小鍋X科學麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲餐後必吃的麵茶冰淇淋撒上科學麵，不僅提升口感層次，更有甜鹹交織的絕妙滋味。

近年持續受到年輕世代歡迎的科學麵，頻繁出現在社群媒體打卡畫面，眾多創意料理屢屢狂掀網路話題。品牌表示，相當樂見科學麵受到新世代喜愛，並鼓勵大家勇敢翻玩美食創意，讓科學麵自然而然走入大眾的料理日常。

 
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