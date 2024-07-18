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快訊／清心店員「手丟茶凍、冰淇淋」玩拋接　總部下令停業懲處

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲清心店員徒手「丟茶凍、冰淇淋」玩拋接影片掀起熱議。（圖／翻攝自Threads）

記者蕭筠／台北報導

繼可不可熟成紅茶的「口水加料」事件後，知名手搖品牌「清心福全」也傳出男店員在製作飲料時手丟茶凍、冰淇淋，甚至在店內玩拋接等遊戲，影片曝光讓大批網友大嘆「還有哪間飲料店比較正常？」對此，業者緊急作出最新回應表示：「會立即讓本次事件店家停業重新接受教育訓練並進行內部處分。」

一名網友在Threads發文貼出一段影片，只見穿著藍色制服的清心福全男店員在吧台做飲料，後方另一名男店員手拿著茶凍，雙手用力一丟，店員用空紙杯接住，接著男店員又喊「冰淇淋來了」，迅速將一團白色物體往上拋，店員快速反應，拿起空紙杯接到；此外，拍攝者還躲在冰箱突襲，打開冰箱門的店員嚇到往後彈，在飲料店內玩得十分開心。

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原PO傻眼表示：「現在飲料店上班都這麼歡樂，飲料不是做出來的，是玩出來的，還可以躲在冰箱嚇人。」求問還有哪些飲料店是正常的？影片曝光也引來大批網友留言「他的茶凍是拿手當球欸點點點」、「來吧，爆料起來，這樣品牌才會真正重視起食安問題」、「一般打鬧沒關係，但不要玩食物，很噁」。

對此，清心總部發出最新聲明表示，「員工不應該在工作場所拍攝影音嬉鬧，枉顧消費者權益。會立即讓本次事件店家停業重新接受教育訓練並進行內部處分。」

由 @elley_0715_ 發佈
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