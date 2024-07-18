拜登鬆口了！若勝選後健康惡化　「賀錦麗可以接棒」

▲拜登強調將會參選到底。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登目前堅持參選到底，外界對其年齡與健康的質疑卻仍不間斷，就連民主黨內也掀起「換將」聲浪。他17日接受電視採訪時說，如果自己贏得第二任期，且健康狀況走下坡，賀錦麗（Kamala Harris）也有能力領導國家。

81歲的拜登接受《黑人娛樂電視台》（BET）採訪時說，如果他贏得連任，卻因為健康因素無法完成任期，願意把權力交給副總統賀錦麗。

被問及是否考慮成為「過渡性角色」，2年內把總統職位移交給賀錦麗時，拜登回應，「除非我被告知出現一些健康問題。但事實並非如此。」被追問是否每年重新考慮要不要留任時，他說，「作為一個實際問題，會的。但沒有理由相信這可能會發生。」

▲副總統賀錦麗成為熱門接班人選。（圖／路透）



拜登承認，外界對其年齡的疑問非常合理，但只要他能夠證明，這不會影響自己競爭、完成任務、領導世界的能力，就「沒有理由」相信自己不能勝任總統、領導國家，「我只比川普大3歲好嗎？而且我覺得，我的身體狀況比他好一點。」

如果拜登贏得連任，第二任期結束時，已經高齡86歲。6月27日，他在首場辯論會上表現失利後，引爆民主黨內部擔憂與換將聲浪。儘管拜登目前堅持參選到底，也盡全力保證自己的精神敏銳度，卻仍無法緩解質疑。此外，拜登更於17日宣布確診新冠肺炎，成為健康問題的最新打擊。