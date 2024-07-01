國道BMW撞緩撞車！2工人遭波及1胸部骨折　駕駛坦承分心釀禍

▲國道3號通霄路段發生休旅車追撞施工緩撞車，釀成3人受傷送醫。（圖／國道警方提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國道又發生施工緩撞車遭追撞事故！國道3號北上苗栗通霄路段，今（1）日上午10時許，王姓男子駕駛一輛BMW休旅車，疑似駕駛分神高速衝撞內線車道的緩撞車，車身又波及2名施工人員和施工貨車，釀成2人工人輕重傷和王男輕傷送醫，警方正調查事故原因。

國道第2大隊指出，今天10時37分，國道3號北向145.6公里處、通霄路段，一輛由王姓男子（50歲）駕駛的BMW休旅車，行駛內側車道因未注意車前狀態（未使用ACC自動輔助駕駛），撞擊停在內側車道、高公局大甲工務段委外的工程緩撞車後，休旅車失控往前衝時，又撞飛2名站在緩撞旁的工人，造成1人胸部骨折、1人腳扭傷，連同肇事王男輕微擦傷共3人受傷，均無生命危險，分送大甲光田醫院及苑裡李綜合醫院診治。

警方說，由於0403強震造成部份路段護欄龜裂受損，高公局委託廠商今天上午執行中央RC護欄修復工程作業，均有依規定實施交通管制和戒護，肇事王男否認啟用ACC、自動輔助系統駕車，稱一時分心才肇事。

警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。