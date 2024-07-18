錦新大樓啃老兒怨母不分遺產　惹事竟喊：我媽要像大人出面處理

記者邱中岳／台北報導

北市錦新大樓9樓租戶夫妻檔在農曆年前發現漏水，上樓詢問10樓住戶，竟被10樓住戶要求配合，把事情搞大向10樓房東求償，10樓房東還是現住人的母親，讓9樓住戶相當傻眼，母親得知兒子又做出離譜行為也直搖頭，但10樓住戶回應令人傻眼，要母親像個大人一樣，好好出面處理才對。



▲錦新大樓9樓成瀑布，爆出是10樓住戶要向房東母要錢，他要媽媽像大人一樣出面處理。(圖／記者邱中岳翻攝）

錦新大樓在17日凌晨，有住戶自家天花板漏水，導致家中成汪洋，離譜的「漏水情形」，也讓9樓受災戶氣得控訴，當初10樓傳出鑽孔聲，沒多久就有水滴下來，上樓詢問竟被要求要搬走，不然就聯合向10樓黃姓屋主，也就是10樓葉姓住戶的母親聯合求償瓜分賠償金，當場被9樓住戶拒絕。

事情爆發之後，葉姓住戶的黃姓母親也相當痛心，先詢問漏水問題還沒解決，不了解到底跟大兒子有甚麼冤仇，實在是很可憐，這樣搞自己就是要逼自己出面，買房子是兒子提出要提供一輩子住宿，也答應所以買了房子給他住，結果買一個房子給兒子住，結果反而卻一直被找麻煩。

黃母表示，對兒子行徑束手無策，之前有申請暫時保護令，但時效應該已經過期了，也不想繼續申請再開庭面對兒子，乾脆就不申請了，更難過說到，從兒子高中時期，丈夫就往生一肩扛起家計，但兒子不學好不斷伸手要錢，短短從2002年丈夫過世，至2024年就花光丈夫1200萬的遺產。

「我怎知道他變成這樣」，黃母痛心指出，他畢竟也是我的小孩，但怎知長大變成這樣，很擔心兒子把錢拿去花在對身體不好的地方，更直言，兒子犯罪只能他自己負責，因為他已經長大了，這是他個人行為，都30多歲了，應該要為自己負責，不能每次都叫媽媽。

但是10樓住戶在18日準備出門，卻表示16歲父親過世就變成由母親單獨撫養長大，但是媽媽卻不願意分遺產，所以跟媽媽關係不是很好，但是至於9樓住戶的指控，10樓住戶則表示不可能，因為9樓住戶沒有錢，也沒有證據說排水孔是誰破壞，就算要賠償媽媽也不可能出錢。

對此，10樓葉姓住戶又表示，目前在當物流外送員，平時不一定會在家，並不會因為要討錢，故意去破壞排水孔，所以並不怕指控，但卻語出驚人表示，最主要是我媽應該要好好像個大人一樣，出來處理一下吧。