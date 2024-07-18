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川普對台灣不滿　矢板明夫直指「與郭台銘有關」

▲鴻海集團時任董事長郭台銘與美國時任總統川普參加威斯康辛州工廠預定地破土儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲鴻海集團時任董事長郭台銘與美國時任總統川普參加威斯康辛州工廠預定地破土儀式。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張靖榕／綜合報導

美國前總統川普在《彭博商業週刊》專訪中指出，不認為台灣為美國做過什麼，若當選就會要求台灣「付錢換取美國保護」，引發各界熱議。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫認為，川普之所以針對台灣說出帶情緒的話，可能與鴻海集團創辦人郭台銘「放鳥」有關。

矢板明夫17日晚間於臉書發文，指出川普最近對台灣的確好像有些情緒，推測其中原因之一，「一位知名的台灣企業家告訴川普」，將在美國總統大選重要的搖擺州─威斯康辛州，投資100億美元成立工業園區，川普更因此專程前往與企業家進行破土動工儀式。

後來工業園區沒有建成，矢板明夫說，川普在2020總統大選中輸掉了該州選舉人票，未實現的工業園區也成為當地居民的笑話，更被對手當作川普跳票的象徵之一。

矢板明夫認為，台灣現在該做的就是像川普陣營解釋「個別企業家的作為，並不代表台灣。」

鴻海旗下富士康科技集團宣布在美國威斯康辛州設廠，台灣時間29日凌晨舉行動工典禮，美國總統川普和鴻海董事長郭台銘同台，兩人親手動鏟。（圖／路透社）

至於川普指稱「台灣搶走晶片產業」，矢板明夫指這是認知錯誤，美國半導體業的沒落應該歸咎於企業自身的無能與營運成本過度膨脹，台灣半導體業是靠努力與代工商業模式持續成長，這是「幫助自由民主陣營保存，開發與先進化半導體的技術和產能。」

「台灣不但沒有搶走美國的半導體產業，反而是保護了美國在半導體產業的領先」，矢板明夫指出，輝達創辦人黃仁勳與超微執行長蘇丰姿都是台灣出生的華裔美國人，並且帶領美國在AI產業成為領頭羊，台灣作為美國最忠誠可靠的盟友，是替美國保存半導體與AI產業並發揚光大。

對於川普要台灣交保護費，矢板明夫認為「某種意義上合理」，台灣可以給的答覆是「隨時願意買120架F35B戰鬥機」，美國剛退役的攻擊潛水艇、新型臨海驅逐艦，「台灣都想要。美國不要光顧及中國的面子，只賣給台灣過時的武器。」

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