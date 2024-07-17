只有1機車格！路邊「驚見尊爵之位」　朝聖店家秒懂了

▲只有1格「尊爵之位」 。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

真．尊爵之位！一名網友驚呼，「在台中路邊看到一個獨立車格，如此罕見的景象，讓他感到好奇就這麼一格？」文章引來千人炸鍋朝聖，「能停到這一格，真的是天選之人」、「感覺三寶不看路撞上去的機率頗高」；還有人Google Maps查看，一看前方店家秒懂了。

一名網友在公開社團《路上觀察學院》貼出一張街景照，可見路邊就只有一個車格，也有機車停放，左右兩邊則都是紅線，讓原PO越看越納悶，「就這麼一格？」

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這尊爵之位曝光後，引來千人驚呼，「我夢寐以求的位子」、「邊緣人專用是嗎？」「有沒有可能是待轉區」、「太帥了！這位子」、「停個車跟登基一樣」、「怎麼想到像保齡球瓶剩一支，好想把它撞倒」、「機車別墅，所以一格，別『墅』一格」、「停在車格裡感覺就像不畏強權的釘子戶，不知不覺就驕傲起來」、「停到的人有福了」、「能停到這一格，真的是天選之人」。

也有人搖頭直呼，「這格子還在車道上，超容易被撞」、「這格也太危險，感覺三寶不看路撞上去的機率頗高」、「停那裡...車主心裡不會怕怕的嗎？」、「停的方向還不對」。

還有網友馬上搜Google Maps，地點位在台中文心路三段，「馬上去現場勘查」，結果一看真相大白了，車格就在車商店門口，「就車格兩邊住戶申請紅線方便出入，看斜坡就知道了」。