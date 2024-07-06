騎車玩命自拍片曝光　印度騎士「回頭7秒」撞護欄噴飛1死1傷

▲騎士回頭和朋友一起拍片，結果撞向路邊護欄，其中一人死亡。（圖／翻攝自X）
記者詹雅婷／綜合報導
印度馬哈拉施特拉邦2名男子騎著機車外出，後座男子持手機拍影片，接著騎士也轉頭對著鏡頭微笑。然而就是騎士分心的這短短7秒釀成致命危機，機車偏向道路一側後撞上路邊護欄，兩人當場摔出去，導致其中一人死亡。
NDTV報導，依據後座男子錄下的這段影片，起初後座男子只是自己在拍，當時正在騎車的友人發現之後，決定把看向前方的視線轉過來，和朋友一起看向鏡頭。
चलती बाइक पर रील बनाने के दौरान दो युवकों का एक्सीडेंट हो गया. हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रुप से घायल है. ये हादसा धुले-सोलापुर हाईवे पर बीड बाईपास पर हुआ.#Reel | #Viral | #Accident pic.twitter.com/nMpFa2GtYJ— NDTV India (@ndtvindia) July 6, 2024
就在這短短幾秒期間，機車偏向道路一側，正當後座男子伸手比YA的手勢的那一刻，機車撞上路邊護欄，兩人被拋飛空中後摔在路邊地上。此時手機仍持續錄影，沒過多久，可聽見有一人說「救命，我在流血，我的腿扭到了」。
這起事件造成一人死亡，另一人嚴重受傷。事發當下的影片在網路流傳。
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