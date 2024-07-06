騎車玩命自拍片曝光　印度騎士「回頭7秒」撞護欄噴飛1死1傷

▲騎士回頭和朋友一起拍片，結果撞向路邊護欄，其中一人死亡。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦2名男子騎著機車外出，後座男子持手機拍影片，接著騎士也轉頭對著鏡頭微笑。然而就是騎士分心的這短短7秒釀成致命危機，機車偏向道路一側後撞上路邊護欄，兩人當場摔出去，導致其中一人死亡。

NDTV報導，依據後座男子錄下的這段影片，起初後座男子只是自己在拍，當時正在騎車的友人發現之後，決定把看向前方的視線轉過來，和朋友一起看向鏡頭。

就在這短短幾秒期間，機車偏向道路一側，正當後座男子伸手比YA的手勢的那一刻，機車撞上路邊護欄，兩人被拋飛空中後摔在路邊地上。此時手機仍持續錄影，沒過多久，可聽見有一人說「救命，我在流血，我的腿扭到了」。

這起事件造成一人死亡，另一人嚴重受傷。事發當下的影片在網路流傳。