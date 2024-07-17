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瑞銀：美國若課60%關稅　中國GDP恐腰斬人民幣重貶

▲川普出席共和黨全國代表大會。（圖／路透）

▲川普在槍擊事件後，當選呼聲更高。（圖／路透）

文／中央社

瑞士銀行集團（UBS AG）最新公布的研究顯示，美國若對所有中國銷美商品課以60%稅率的新關稅，將使中國經濟成長率腰斬，凸顯美國前總統川普重返白宮對北京構成的風險。

川普（Donald Trump）今年稍早表示，他若當選下一任美國總統，可能考慮對中國進口產品課以60%稅率的新關稅。

瑞銀經濟學家15日發布的報告指出，如果這種情況發生，恐使中國下個年度的國內生產毛額（GDP）成長率折損2.5個百分點。北京當局力拚今年經濟成長目標達到約5%，意味川普若當選並對中國進口貨課徵新關稅，將使中國明年經濟成長率少掉逾一半。

瑞銀的預測基於以下假設：中國部分貿易仍可透過第三國轉移至美國、中國不會採取報復行動，且其他國家也不會加入華府對中國產品課徵關稅的行列。

瑞銀經濟學者說，中國經濟成長率腰斬有一半來自出口下滑，另一半則是因為消費和投資受到打擊。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤（Tao Wang）等人認為，「經過一段時間後，（中國）可能利用其他經濟體進行更多出口和生產，藉此降低美國調高關稅造成的衝擊；但另一個風險是，其他國家也可能調高中國進口產品的關稅」。

報告強調，中國若採取報復行動，可能加劇關稅影響，從而推升進口成本上揚。若再次爆發貿易戰，即使關稅最後降低，光是風險和不確定性就可能讓美國進口商敬而遠之。

瑞銀預估，中國2025年經濟成長率將達到4.6%，2026年則為4.2%。不過，瑞銀經濟學家認為，即使中國推出一些刺激措施反制任何關稅造成的影響，但明、後2年的成長率可能降至3%。

報告強調，中國可能採取相應的財政措施和寬鬆貨幣政策，減輕關稅大幅攀升帶來的影響，資金來源可能包含發行特別國債。瑞銀經濟學家表示，中國央行中國民銀行可能使人民幣對美元貶值5%至10%。

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