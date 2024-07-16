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遇嚴重車禍！　男大讚「iPhone當場噴飛」竟救他一命

男遇嚴重車禍　讚iPhone「飛出去」救他一命

▲ 男遇嚴重車禍，讚iPhone「飛出去」救他一命。（示意圖，翻自lifehacker.com）

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名網友恩傑近日發文指出，日前他發生嚴重車禍，但幫他報警並找到緊急聯絡人的「人」，竟然是他的iPhone，讓他對iPhone的「價格貴」完全改觀。

據馬來西亞《中國報》報導，恩傑說，本月15日下午他發生非常嚴重的車禍，也因為強大力道，導致他的iPhone飛出車外，讓他完全看不到iPhone的蹤跡。但沒想到iPhone偵測到他發生車禍，自動幫他撥打當地的緊急求助電話999，還聯繫緊急聯絡人，也就是他的母親。

男遇嚴重車禍　讚iPhone「飛出去」救他一命

▲ 恩傑說明iPhone的救命作用。（翻自《中國報》）

男遇嚴重車禍　讚iPhone「飛出去」救他一命

▲ 恩傑的iPhone偵測他發生車禍，並為他撥打999緊急電話。（翻自《中國報》）

恩傑說，iPhone的價格很貴，「很多人都說iPhone很貴不值得買，有時候我也覺得它真的很貴，不值得買，買了很後悔。直到今天，iPhone完完全全讓我對它徹底的改觀了」。恩傑表示，母親當下收到來自他iPhone的緊急通知，讓母親嚇了一跳，幸好恩傑本人沒事。現在恩傑也說，「要去買Apple Watch了」。

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