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嘉市打擊詐騙「LINE通報群組」　警銀攜手組詐金額達4111萬

▲▼ 嘉義市警局第一分局成功組詐 。（圖／嘉義市警局提供）

▲ 嘉義市警局第一分局組詐成效卓越  。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市警第一分局重視金融機構阻詐行動，分局長何明祥不僅每月親自前往金融機構表揚阻詐有功行員，更主動了解行員臨櫃關懷提問面臨的問題，為建立金融機構更即時通報攔阻詐騙，自113年6月啟用警銀合作打擊詐騙「LINE通報群組」，多次組詐。

陳姓老翁6月初接獲歹徒電話，歹徒教導老翁向行員聲稱是要購買房屋欲提領新臺幣百萬餘元，行員向老翁關懷提問後得知此款項竟是老翁要面交給仲介，驚覺有異而立即在群組中向警方通報。陳姓老翁又於6月底時，再度至該家銀行欲提領新臺幣100萬元，這次被詐騙集團教導以不同說法向行員謊稱是兒子準備結婚而需要提領大筆現金，行員從老翁的言談中察覺不對勁機警通報警方前往攔阻，警方到場後得知歹徒詐騙手段，耐心勸說下突破老翁心房並放棄提款，成功與銀行守住老翁的血汗錢。

該分局自建立與轄區內銀行打擊詐騙「LINE通報群組」，攔阻件數高達27件，總計新臺幣1249.7萬元，113年1月至6月份攔阻總金額更是達新臺幣4111萬元。本分局藉由群組與金融機構密切聯繫，傳遞最新資訊讓金融機構得以隨時更新歹徒詐騙手段，建立有效的打擊詐騙攔阻行動網。

嘉義市政府警察局第一分局分局長何明祥提醒民眾，「不明來電勿接聽，多次求證才安心」，請民眾勿輕信不明來電中他人指示，必須多次查證以防止遭詐騙，警方亦將持續秉持強勢執法決心，保障民眾之財產安全！

 
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