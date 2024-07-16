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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑籲行政指導要依法　中選會：依法辦理選務不做差別待遇

▲▼為感謝罷樑期間黨內仗義直言同志，基隆市長謝國樑特地宴請幾名雙北市議員表達感謝之意。國民黨秘書長黃健庭、新北市議員黃心華、台北市議員柳采葳等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，目前正在進行第二階段連署的查對程序。近來中選會與市選委會為了查對時限、合格連署書的認定隔空交鋒，針對謝國樑16日上午說「中選會也要依法行政」，中選會回應，中選會與基隆市選委會依法為選務一體，中選會依法主管選務並請基隆市選委會遵照法令辦理選務，不做差別待遇依法辦理選務。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，目前已進入第二階段，基隆市選委會8日已完成受理罷免領銜人戴璟安提出的4萬3138份連署人名冊，市選委會依法9日起展開查對作業。對於中選會提出30天內完成查對連署人名冊，基隆市選委會表態窒礙難行，經開會後將依法在40天內完成，也就是在8月17日前完成查對作業。

針對謝國樑向中選會喊話「行政指導也要依法執行， 才能取信於國人」，中選會表示，中選會與基隆市選委會依法為選務一體，中選會依法主管選務並請基隆市選委會遵照法令辦理選務，不做差別待遇依法辦理選務。

中選會也期勉基隆市選委會，該會主任主委雖由基隆市政府秘書長兼任、總幹事雖由基隆市政府民政處長兼任，但連同專任選務人員在內，不分專任、兼任之選務人員，皆應依選務一體根據法令辦理選務，並維持選務中立、行政中立以符法制。

至於罷免提議方或被罷免人雙方言論，中選會表示，與選務事項無涉部分，不予評論，一定依法辦理選務。

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