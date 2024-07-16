發射135枚戰斧、155枚標準飛彈　航母打擊群擊毀460個目標

▲尼米茲級航母艾森豪號。（圖／美國海軍艦隊司令部）

記者黃聖庭／編譯

美軍艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower, CVN-69）航空母艦打擊群於14日返回諾福克海軍基地，結束為期9個月大西洋部署。航母打擊群包含提康德羅加級飛彈巡洋艦（USS Philippine Sea, CG-58）、伯克級驅逐艦（USS Mason, DDG-87、USS Gravely, DDG-107），從去年11月到今年6月在中東地區進行作戰行動。

▲遭胡塞武裝擊中沉沒的油輪。（圖／路透社）

美軍表示，葉門胡塞武裝在紅海、亞丁灣攻擊經過的商船，威脅世界重要航道，航母打擊群成功擊落數10架空中、海上、水下的無人攻擊載具，護送超過28艘目標通過荷姆茲海峽、阿曼灣、亞丁灣、曼德海峽及紅海。

▲胡塞武裝攻擊希臘籍商船。（圖／路透社）

美軍進一步說明，航母打擊群總共發射155枚標準飛彈、135枚戰斧巡弋飛彈、近60枚空對空導彈與420枚空對地武器，擊毀超過460個對商船造成威脅的目標；除了攔截威脅之外，艦艇還收到求救信號，透過MH-60R直升機解救遭攻擊商船（M/V Tutor）的24名平民船員。

航母打擊群在部署9個月期間，透過海上補給司令部（MSC）無縫整合下，運用供應級快速戰鬥支援艦（T-AOE-6）、凱澤級油料補給艦（T-AO-196）、劉易斯與克拉克級物資補給艦（T-AKE-3）進行補給，達到最少港口靠泊的目標，維持後勤支援與必要的醫療資源。