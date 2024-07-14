不滿俄羅斯飛彈侵犯領空！　波蘭考慮「在烏克蘭領空」進行攔截

▲波蘭外交部長席科斯基透露，波蘭正探討在烏克蘭領空攔截俄羅斯飛彈的可能。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）12日在北約峰會期間表示，波蘭正在考慮烏克蘭提出的攔截俄羅斯飛彈的建議，並探討在烏克蘭領空內攔截這些飛彈的可能性，以免這些飛彈擊中烏克蘭城市，或進入波蘭領土。

據CNN報導，席科斯基在美國企業研究所（American Enterprise Institute）發表演講後解釋，從聖彼得堡附近發射的俄國飛彈會沿著波蘭邊境飛過白俄領空，短暫進入波蘭領空40秒，然後再擊中烏克蘭境內目標，「這些飛彈侵犯了波蘭領空，對安全構成威脅，我們認為這是不對的」。

他進一步說明，波蘭面臨的困境在於，如果軍方在飛彈進入波蘭領空後才將其擊落，那麼飛彈的碎片就可能對波蘭公民和財產造成威脅，恰好烏克蘭此時伸出了橄欖枝，表示波蘭可以在飛彈接近波蘭領土、面臨迫在眉睫的危險時，於烏克蘭領空攔截這些飛彈，「在我看來，這是自衛行為，但需要進一步探討」。

本周早些時候，烏克蘭總統澤倫斯基已出訪華沙，並在當地簽署兩國之間的安全合作協議。席科斯基透露，2國在協議中討論了波蘭擊落俄羅斯飛彈的想法，但他強調這只是一個探索階段的想法。

波蘭國防部長波蘭國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）指出，波蘭不會單獨做出這樣的決定，「這樣的決定只有在與北約盟國協商後才會做出」。