台中嬤忘了電動輔助車停哪　警抽絲剝繭20分鐘找到

▲一名白髮阿嬤騎電動輔助車到市場買豬肉，準備回家卻忘了停哪兒了員警協助尋找，20分鐘後在農會路旁尋獲。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢區一名阿嬤騎著電動輔助車前往市場買菜，準備回程時卻忘了車停在哪，遍尋不著下向警方求援。東勢警分局獲報後兩名員警前往協助，經過仔細詢問後方知老婦有先去農會ATM領錢，前往查看發現老婦的輔助車停在路旁。

上週六13日6時許，艷陽高照，一名老婦向值班員警報案，表示今天到東勢區三民忠孝路要買豬肉，買完就找不到自己的電動輔助車了。東勢所警員戴鈞皓、楊晉宗擔服06-08時巡邏網，接獲報案後，警方到場後詢問老婦，鑰匙是否還在身上，老婦稱是，再詢問除了到豬肉攤還去過哪裡?老婦便交代了幾個攤位，警方前往協助尋找均未尋獲，便再詢問老婦，買菜前還有沒有去哪裡，老婦表示有去農會領錢，警方趕緊前往100公尺處遠的農會提款機查看，果然在提款機附近看到一台電動輔助車。老婦查看後確定是她的電動輔助車，對警方協助表示感謝。

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，地方治安需要大家維護，保護好自身財務更是上上策，不要給宵小製造犯案的機會。另外貼心提醒，警方時常遇到民眾表示忘記汽機車停放位置，提醒家屬應時刻注意家中長者狀況，若有此狀況應盡量避免長者獨自駕車出門。長者會使用電動輔助車大多是因為已不適任駕駛汽機車，且行動不便，為了方便行動所使用，東勢分局呼籲，請家屬務必勸導長者應注意電動輔助車使用規範，長者是寶，但也不要因而成了馬路三寶唷。萬幸此次事件經由警方協助，才能有個完美結局。