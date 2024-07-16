　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台中嬤忘了電動輔助車停哪　警抽絲剝繭20分鐘找到

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲一名白髮阿嬤騎電動輔助車到市場買豬肉，準備回家卻忘了停哪兒了員警協助尋找，20分鐘後在農會路旁尋獲。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢區一名阿嬤騎著電動輔助車前往市場買菜，準備回程時卻忘了車停在哪，遍尋不著下向警方求援。東勢警分局獲報後兩名員警前往協助，經過仔細詢問後方知老婦有先去農會ATM領錢，前往查看發現老婦的輔助車停在路旁。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

上週六13日6時許，艷陽高照，一名老婦向值班員警報案，表示今天到東勢區三民忠孝路要買豬肉，買完就找不到自己的電動輔助車了。東勢所警員戴鈞皓、楊晉宗擔服06-08時巡邏網，接獲報案後，警方到場後詢問老婦，鑰匙是否還在身上，老婦稱是，再詢問除了到豬肉攤還去過哪裡?老婦便交代了幾個攤位，警方前往協助尋找均未尋獲，便再詢問老婦，買菜前還有沒有去哪裡，老婦表示有去農會領錢，警方趕緊前往100公尺處遠的農會提款機查看，果然在提款機附近看到一台電動輔助車。老婦查看後確定是她的電動輔助車，對警方協助表示感謝。

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，地方治安需要大家維護，保護好自身財務更是上上策，不要給宵小製造犯案的機會。另外貼心提醒，警方時常遇到民眾表示忘記汽機車停放位置，提醒家屬應時刻注意家中長者狀況，若有此狀況應盡量避免長者獨自駕車出門。長者會使用電動輔助車大多是因為已不適任駕駛汽機車，且行動不便，為了方便行動所使用，東勢分局呼籲，請家屬務必勸導長者應注意電動輔助車使用規範，長者是寶，但也不要因而成了馬路三寶唷。萬幸此次事件經由警方協助，才能有個完美結局。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

ET快訊
萬華男穿「移民署」背心遭撞飛！　竟是假冒慣犯
最新畫面！川粉指屋頂狂吼「他在那裡」　槍手爬行開火
可不可「口水手搖飲」女店員慘了！　傳遭求償450萬
快訊／川普遇刺後首公開露面　右耳「包大紗布」
波特王開撕前東家！　索賠195萬結果出爐
319槍傷照曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫
民調／民進黨支持度重挫4.3百分點　藍白雙雙回溫
高雄貴婦醉駕又逆向！　凱燕慘被吊扣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中嬤忘了電動輔助車停哪　警抽絲剝繭20分鐘找到

防制暴力不法　南警威力臨檢掃蕩淨化治安

台水加壓試水又爆管　彰化釀土石噴發30m

新北三重至鶯歌堤外便道完工　7／18中午12時開放通車

新北稅捐廉政法紀講習　營造稅務團隊廉能共識

刑事鐵漢廖宗山榮退　台南員警列隊歡送笑中含淚

緊盯捷運三鶯線施工進度　侯友宜：市府團隊力拚2025完工

基隆和平島王爺海上遊江　邱佩琳親授證民俗無形文化資產

新北農業局推水保防災宣導　7／18五股五龍活動中心辦講習

第12次全國童軍大露營台南文化采風　國內外童軍都說讚

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

紅毛猩猩俐落擰毛巾　一家人逗趣對話全都錄

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

台中嬤忘了電動輔助車停哪　警抽絲剝繭20分鐘找到

防制暴力不法　南警威力臨檢掃蕩淨化治安

台水加壓試水又爆管　彰化釀土石噴發30m

新北三重至鶯歌堤外便道完工　7／18中午12時開放通車

新北稅捐廉政法紀講習　營造稅務團隊廉能共識

刑事鐵漢廖宗山榮退　台南員警列隊歡送笑中含淚

緊盯捷運三鶯線施工進度　侯友宜：市府團隊力拚2025完工

基隆和平島王爺海上遊江　邱佩琳親授證民俗無形文化資產

新北農業局推水保防災宣導　7／18五股五龍活動中心辦講習

第12次全國童軍大露營台南文化采風　國內外童軍都說讚

三重警執勤身亡竟不算殉職？　羅智強籲：警政署撫卹請從寬認定

李孟諺、邱垂正缺席協商竟「沒向韓國瑜請假」　柯建銘也認不應該

北韓菁英脫北！北韓駐古巴外交官「逃往南韓」　曾獲金正恩頒勳章

河南局地「暴雨紅色預警」！　社旗出現洪水…水深至成人腰部

百萬網紅連三場直播都「無人下單」！　廠商斥詐騙提告

民調／賴清德支持度止跌回升重返五成　年輕人支持度狂漲26百分點

吐口水加料「只是好玩錄影片」　疑可不可女店員道歉：已經受罰了

第三屆真善美傳播研習營開課　堅持為台灣培育未來媒體菁英

川普副手范斯曾撰文：台灣也需要愛國者飛彈

宜蘭岳明國中小「22師生搭帆船環台」擱淺！船嚴重傾斜卡9小時

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

地方熱門新聞

台水試水爆管　釀土石噴發30m

刑事鐵漢廖宗山榮退台南員警列隊歡送

第12次全國童軍大露營台南文化采風國內外童軍都說讚

三重至鶯歌堤外便道完工　7／18中午開放通車

南消二大聯手岱稜企業義消建功即時撲滅工廠火災

即／中橫便道加開晚間班次　疏運梨山水果季

緊盯捷運三鶯線施工進度　侯友宜：力拚2025完工

7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

新北稅捐廉政法紀講習　營造稅務團隊廉能共識

「茗謝光臨」民宿結合藝文展覽與公益

基隆和平島王爺海上遊江　獲授證民俗無形文化資產

用文化幣暢遊台南古蹟把古蹟限定商品帶回家

新北推水保防災宣導　7／18五股辦講習

台66高架化實施「穿衣改衣」工程

更多熱門

關鍵字：

老婦 輔助車 市場 員警

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

病毒大爆發！　全家都中鏢

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

恐有3颱趕進度！　時間曝光

台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

15歲女高燒41度送急診　醫：可怕的是後面

她離婚後中2200萬　前夫提告分到800萬

Joeman新戀情？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面