俞大㵢花800萬公帑買家具？實際花費139萬　最貴花42萬買沙發

▲駐美代表俞大㵢。（圖／駐美國台北經濟文化代表處）



記者陶本和／台北報導

立法院外交及國防委員會近日要求外交部，針對駐美代表俞大㵢日前遭指控浮報帳目、濫花800萬公帑購買家具等案提出說明。對此，根據外交部的調查報告，駐美代表處多項傢俱設備已損壞並逾20年，廚房廚具還有瓦斯外洩問題，實際購置家具支出應為139萬餘元新台幣，非800萬元；而根據細目顯示，最貴花費是以42萬元新購沙發組，跟爆料指控的96萬有不小差距。

俞大㵢日前遭爆料，指稱他耗費高達800萬元整修官邸，並以前駐美代表蕭美琴的名義，用公帑採購奢華用品。對此，立法院外交及國防委員會近日要求外交部進行說明，而外交部15日下午預計會將調查報告送抵立法院。

根據報告內容，俞大㵢所花經費其實與爆料指控不同，且金額有不小的差距。在細目方面，俞大㵢所購買的沙發，非新台幣96萬元，應為約42萬元；床墊為1萬8千元，非外界所稱的2張要價25萬。

此外，藍芽音響部分，經調查1台於辦公室使用，要價是2萬6000元，另1台是職務宿舍使用，價位為4萬5000元，非外界所稱13萬元；至於咖啡機，1台於雙橡園使用為4萬6千元、1台於職務宿舍使用，為8萬1千元，一樣非外界所稱的22萬元。

根據統計，駐處館長職務宿舍實際購置家具支出，共計約4萬2919.44美元，以32.5的匯率計算，折合新台幣約139萬4882元；非外界所指控的800萬元。

另外，有關駐處館長座車汰換的問題，外交部報告指出，使用狀況尚屬良好，未曾提報請求汰換，駐處113年曾提報公務車汰換規畫係擬以已達汰換標準之EAB-0111（型號：Chrysler 300 Touring；取得日期：2008年5月28 日；里程數：120,914 公里）及EAB-0109（型號：Chrysler 300Sedan；取得日期：2010 年 5 月 17 日；里程數：114,314 公里）兩輛小客車，汰換成一輛在華府政商界普遍使用之7人座廂型車，以利執行公務之統一運用，未獲核准後，駐處雖仍視有其公務需要，暫未擬提報其他汰換規畫。