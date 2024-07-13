美女市長疑是共諜！17歲就潛入菲國「用假身分當選」　當局急發逮捕令

▲菲律賓華裔市長艾莉絲．郭遭質疑是中國間諜，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

菲律賓小鎮班班市（Bamban）的華裔市長艾莉絲．郭（Alice Guo）最近被質疑謊報公民身分，當局更懷疑她實際上是中國安插在菲律賓政壇的間諜。日前，菲律賓國會參議院傳訊要求艾莉絲．郭作證說明，但她卻以「身心狀況不佳」為由缺席聽證會，迫使參議院在7月12日對她發出逮捕令。

綜合法新社與路透社報導，今年3月份，菲律賓當局突擊搜查了班班的一家賭場，同時還破獲一個詐騙集團，救出數百名外國人，包括200多名中國公民，揭露了菲律賓主要由中國資助的在線賭場行業的犯罪活動。令人意外的是，這一詐騙集團的所在地居然位於艾莉絲．郭部分擁有的土地上。

隨後，一名參議員質疑艾莉絲．郭可能不是在菲律賓出生，甚至還有可能是中國的「公民」，引發全國關注。不過，艾莉絲．郭否認相關指控，表示她早在2022年就出售了自己在相關企業的股份，對犯罪行為毫不知情，也未與犯罪分子有聯繫。

艾莉絲．郭此前曾寫信給參議院，稱自己是「惡意指控」的對象，並強調她是土生土長的菲律賓公民，不過她在聽證會上卻無法回憶起童年的細節。報導稱，郭姓在菲律賓並非常見的華人姓氏，而且艾莉絲．郭遲至17歲才取得菲律賓的出生證明，紀錄也顯示她不曾在菲律賓求學。

儘管艾莉絲．郭宣稱，上述問題之所以存在，是因為她是在家中而非醫院出生，所以才比較晚登記身份，加上她一直在家自學，因此沒有求學紀錄。不過，菲律賓國家調查局發現，艾莉絲．郭的指紋與一名17歲入境菲律賓的中國公民郭華萍的指紋相符，而且官方紀錄顯示，艾莉絲．郭的父親是中國公民；另有參議員找到艾莉絲．郭的就學紀錄，顯示她當時登記的身分正是中國公民。

7月13日，郭華萍的律師戴維（Stephen David）表示，艾莉絲．郭是因為「遭遇網路霸凌侮辱」以致「身心狀況不佳」而無法出席聽證會，希望外界不要過多揣測。而領導調查的參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）表示，針對艾莉絲．郭所發出的逮捕令是為了讓她「對菲律賓法律負責」的第一步；艾莉絲．郭的家人也因未出席聽證會，同樣遭參議院發布逮捕令。

菲律賓禁止外國公民擔任公職。在艾莉絲．郭的出身引發質疑後，她的市長職務已遭停職，而參議院議長簽署的逮捕令也將由參議院的警衛執行。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）指出，「沒有人認識艾莉絲．郭。我們想知道她來自哪裡」，不過中國駐馬尼拉大使館並未回應路透社就郭的身份問題置評的請求。