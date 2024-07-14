苗市垃圾場大火狂燒1公頃　消防灌水「奮戰158小時」終於滅火

記者楊永盛、趙蔡州／苗栗報導

苗栗市西山垃圾場的大型廢棄家俱堆置區7日凌晨4點發生大火，由於現在堆積大量可燃物及易燃物，導致垃圾場全面燃燒且難以撲滅，在消防局動員超過300人次人力，出動各式消防車、怪手及空勤直升機，花費超過158小時才終於在13日下午4點撲滅火勢，詳細損失待釐清。

▲西山垃圾場火燒1公頃，消防員灌救158小時終於滅了。（圖／記者楊永盛翻攝）

西山垃圾場1970年啟用，由於早年未落實垃圾分類，掩埋深層的廢電池等廢棄物，在高溫狀態下產生沼氣後「容易引發自燃」，多年來曾發生多次自燃大火，像是2023年11月20日大火一燒就是5天，救災消防人員辛苦不說，有害濃煙更讓市民叫苦連天。

西山垃圾場的廢棄家俱堆置區7日凌晨突然自燃，火勢迅速往四周擴散讓垃圾場全面燃燒，消防局動員大量人、車前往灌救，但是火勢實在太大，又緊急申請空勤總隊直升機支援，運用每次2噸的水源，將原本約一公頃的火場面積侷限不再擴大。

然而延燒面積雖然減少，但底層悶燒情形持續，消防局只好持續派人車、怪手在現場不斷翻動與灌水，一步一步縮小悶燒範圍，直到13日下午4點作業結束，勤務時間達到158小時、共出動消防車108車次、消防人員225人次、義消70人次、怪手26輛次及直昇機1架次。燃燒面積為10100平方公尺，無人傷亡，財損待查。

▼由於底層悶燒持續，消防局只好持續派人車、怪手在現場不斷翻動與灌水。（圖／記者楊永盛翻攝）