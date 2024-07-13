蔡英文悼胖卡協會「龔老闆」　曝：曾請他為國軍特戰部隊準備早餐

▲前總統蔡英文昔日與胖卡協會理事長龔修賢合影。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統蔡英文今（13日）在臉書發文哀悼昔日選戰夥伴「胖卡協會」理事長龔修賢。蔡英文透露，「龔老闆」除了為她打造2010年新北市長選戰中的「小英號」，連總統選舉的「三隻小豬號、辣台號」也都是出自龔老闆的團隊之手，此外，去年她也曾請龔老闆為辛苦的國軍做早餐，蔡英文認為，龔老闆，象徵的正是每一位團結、熱血、暖心的台灣人。

蔡英文表示，謝謝「胖卡協會」理事長龔修賢，「龔老闆，我會永遠記得，我們一起為台灣完成許多任務」。

蔡英文表示，只要台灣有難，像是過去的復興空難、普悠瑪事故，或是台灣各地的震災等，都可以在救災現場，看到龔老闆號召胖卡餐車到場輪班，免費提供災民、救難人員熱食的身影。

此外，蔡英文透露，在去年底，她想要為辛苦的國軍特戰部隊，準備行軍後的早餐時，她也想到龔老闆。「只要一通電話，營區再遠，龔老闆依然使命必達，號召胖卡餐車到場為國家弟兄姐妹打氣。」

龔老闆也是蔡英文在民主路上的好朋友，不論是她在選新北市長時的「小英號」，或是選總統時的「三隻小豬號」、「辣台號」，其實，也都是由龔老闆為競選團隊量身打造的。

蔡英文說，每當胖卡到場，支持者就知道「小英要來了」，不僅替她到處與支持者接觸、互動，也見證了台灣選舉的歷程，承載了民進黨支持者的回憶。

據了解，今天是龔老闆的公祭，蔡英文也到場致意，向他道別。蔡英文感慨，龔老闆，象徵的正是每一位團結、熱血、暖心的台灣人。

最後，蔡英文表示，如同每一次救災現場「胖卡部隊」總是待到最後一刻，龔老闆留下來的「台灣精神」，她和大家會繼續守護到最後一刻，也會「繼續帶著希望往前走」。