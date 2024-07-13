台南做工行繕快樂為善　賦予老屋新樣貌

▲台南市勞工局「做工行善團」」，假日週週為弱勢族群及職災勞工修整舊屋，炎熱夏季每每施工都汗流浹背的，但為善最樂的信念，為職災、弱勢築起一間間安心立命的房子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秉持著台南市長黃偉哲溫暖的「希望家園」施政理念，勞工局「做工行善團」持續行「繕」，貢獻假日週週為弱勢族群及職災勞工修整舊屋，炎熱的夏季每每施工都在艷陽下汗流浹背的，雖然犧牲假日頂著艷陽高照的光芒，但志工們心存為善最樂的信念，快樂的為職災、弱勢築起一間間安心立命的房子。





關廟區一名87歲獨居方老先生，妻小均已往生，住家在去年被一場無情的大火祝融，因方老先生僅靠著每月微薄的老人生活津貼渡日，沒有多餘的能力修復家園，勞工局接獲通報便展開場勘評估施作安排期程，這2個多月以來，各個工會齊心協力一棒接著一棒，替方老先生翻修殘破的房屋，本週間鋁製品工會已將最後兩扇的鋁窗安裝妥善，7/13再由電氣工會安裝電爐、水塔、加壓馬達及廚衛設備的施工，做工行善團將原本斷垣殘壁的破舊老屋，逐漸翻修賦予新樣貌，即將帶來煥然一新的新住所。





柳營區劉先生現年70歲，單身獨居，原本從事木工雜工，已退休多年，目前仰賴每月中低收入老人生活津貼8千多元維持家計，屋況簡陋家徒四壁且漏雨，案主經濟能力無法負擔，做工行善團得知後啟動房屋修繕，7/5由泥水業職業工會志工率先進場進行屋頂石棉瓦拆除清運工程，7/10由台南市電子機械加工職業工會接力進場，進行屋鐵厝鋼板更新施工，柳營區顏文穗區長、士林里蔡金生里長、大台南總工會沈坤海監召至修繕現場關心志工與案主，期能透過修繕讓劉先生改善居住環境。





勞工局王鑫基局長表示，黃偉哲市長非常重視本市職災、弱勢勞工家庭之多元性照顧，「做工行善團」志工，長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻。台南市電氣業職業工會發揮「取之於社會，用之於社會」展愛精神，今日家庭志工有劉忠義、黃麗卿賢伉儷及台南市勞工志願服務協會黃吉利、吳秋美夫妻檔一同出動奉獻，木工工會志工今日也前往學甲區丈量估料。王局長特別感謝各工會、協會志工的犧牲奉獻精神，一同為弱勢族群服務，攜手共創溫暖和富有人情味的臺南城市，共同守護打造「希望家園」。