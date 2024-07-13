陸方155人赴台旅展！李孟諺：還沒見面　喊話對岸「開放陸客來台」

▲交通部長李孟諺(右3)出席國6東草屯休息站啟用典禮，喊話陸方開放陸客來台。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

台北夏季旅展登場，中國大陸官員和旅遊業者共155人來台參展，交通部長李孟諺表示，目前還未安排跟大陸官員見面，但樂見觀光署、陸委會能與對方聯繫，期待旅展後，對岸能開放陸客來台，雙方逐步開放、增加交流。

2024台北夏季國際旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展昨(12日)起一連4天於世貿一館登場，其中大陸包括安徽省、重慶市等12個省市官員、旅遊業者，共155人來台參展，兩岸觀光是否融冰也備受關注。

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交通部長李孟諺今(13日)出席「國道6號東草屯休息站」啟用典禮受訪時表示，最近忙於花蓮0403地震後鐵公路安全及相關工作，還沒有安排跟大陸官員見面，不過很樂意觀光署和陸委會能與大陸代表團聯繫，期待來台旅展的大陸代表回去後，鼓勵大陸民眾來台灣觀光，體驗自然環境和景觀的美好。

李孟諺指出，台灣歡迎陸客來台觀光都已經準備好，包括行政程序等都有相關準備，只要大陸通過解禁，台灣隨時歡迎，今年1月迄今台灣旅客到對岸觀光超過5百萬人，對岸過來台灣僅15萬人，大多屬洽公和探親，兩邊開放程度不同，希望透過踩線團了解台灣歡迎對岸來台情況，也能在回去後，促使對岸有些開放措施，希望雙方逐步開放，增加交流。