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兒少性剝削條例三讀！　陳菁徽：杜絕台版N號房

▲▼ 兒少性剝削條例三讀，陳菁徽喊，杜絕台版N號房 。（圖／立委陳菁徽辦公室提供）

▲兒少性剝削條例三讀，陳菁徽喊，杜絕台版N號房 。（圖／立委陳菁徽辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

立法院昨天午夜三讀通過有「黃子佼條款」之稱的《兒童及少年性剝削防制條例》部分條文修正草案，將「重製」、「持有」、「支付對價」兒少性影像，納入性剝削行為樣態，對於無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，將處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元罰金。對此，國民黨立委陳菁徽表示，安全網未織好，是大人的責任，希望未來把網子織得更密，接住每一位遭遇困難的孩子，「杜絕台版N號房」。

陳菁徽指出，偷拍、盜攝事件屢見不鮮，近日又爆出幼兒園男老師持有數百部偷拍女童影片及照片，她非常震驚、憤怒且不捨，只希望司法嚴加查辦，讓他坐穿牢底。

陳菁徽提到，作為國會議員和三個孩子的媽媽，看到這些層出不窮的犯罪手段，讓他們痛心和自責。國家倡導友善生育，但法治卻無法給孩子安全成長環境，實在讓人慚愧。今天終於三讀通過了新的兒少性剝削防制條例，加強兒少性影像在網路平台上的封網法源與效率，也加重觸法的刑罰。未來，學校也將加強兒少性剝削防治教育。

▲▼ 兒少性剝削條例三讀，陳菁徽喊，杜絕台版N號房 。（圖／立委陳菁徽辦公室提供）

陳菁徽表示，兒童及少年性剝削防制條例在過去10年內已修正5次，每次修正都因重大犯罪事件爆發，挑戰國家法治和國人道德底線。打擊兒少性剝削的進程剛開始，需要更多公權力來瓦解系統性的惡意，他們還有好多事情沒有完成。

陳菁徽說，目前，政府罪犯資料保存時間未能延長到一年；衛福部性影像處理中心成案率僅25%，無法核實被害人資訊、無法處理國外平台IP、被害人將確認電話視為詐騙，導致成效不彰。夜間服務專線僅服務至晚上10點，多數案件發生在夜深人靜時，無法及時求助。

她強調，「安全網未織好，是我們大人的責任。遲來的保護，不是保護。我們希望能看到朝野一同努力，把網子織得更密，接住每一位遭遇困難的孩子」。
 

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