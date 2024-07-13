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桃園有補助！機車駕訓現正夯　中壢監理站：學會再騎才安全

▲機車駕訓現正夯

▲機車駕訓補助，期違規風險降低。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為降低機車傷亡事故，機車駕訓補助自108年起開始推動，經公路局統計至112年，違規風險更降低至59%、肇事風險降低至36%，成效顯著，顯現出機車駕訓對於增加駕駛人的交通安全觀念、技巧確有其成效，並養成防禦駕駛及責任駕駛觀念，期能降低機車騎士傷亡。

中壢監理站站長吳金全12日表示，新竹區監理所今(113)年持續配合交通部推動機車考照上駕訓班補助，即日起至113年11月30日止，在駕訓班參加機車訓練並考取駕照，補助每名受訓學員新臺幣1,300元，桃園地區共分配4,305名額。

另公路局除持續辦理機車駕訓補助計畫外，113年4月延續去年度計畫，持續推動「機車道路安駕訓練」，取得駕照後或原本已領有駕照的民眾，至駕訓班參加道路安駕訓練者，補助訓練費新臺幣1,200元，桃園地區共有525名額，希望藉此提升機車新手防禦駕駛觀念，增加實際騎乘路感，培養遵守交通安全規則及正確駕駛習慣，補助名額有限，用完為止，請桃園市民把握。

有鑑於每年機車駕訓民眾報名相當踴躍，去年補助名額提早於9月底報名額滿10月全數核銷，今年截至目前為止桃園地區報名人數也已超過補助名額50%以上，因此，再次呼籲新的補助年度業已進行中，限時優惠，數量有限，敬請把握！相關資訊可於新竹區監理所網站補助專區、監理服務網瀏覽開設普通重型機車班之業者查詢或就近向監理所站、駕訓班洽詢。

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