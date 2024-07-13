文學獎作品《劍獅出巡》改編親子劇　 8月台灣兩地上演

▲信誼《劍獅出巡》親子故事劇場，改編自信誼幼兒文學獎原創圖畫書，故事背景正是台南安平。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

曾獲得信誼文學獎的繪本《劍獅出巡》，改編為親子故事劇，8月起將在台北、台南兩地演出。信誼基金會指出，這是講述台南安平傳統聚落「鎮宅辟邪」守護神「劍獅」的親子故事劇場，以台上台下互動與「人偶同台」的方式詮釋，帶領大小觀眾一起走進故事中，透過主角在尋劍過程，體會台灣鄉里互助情誼與在地人文關懷的可貴。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，《劍獅出巡》故事中，三隻劍獅友情的溫暖，用活潑又深刻的方式，扎根在新世代孩子們的童年記憶中，讓孩子們更能領會台南安平守護神「劍獅」的「辟邪守護」文化表徵，也向親子觀眾傳遞在地文化的人文關懷與融入傳統民俗信仰的可貴。

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廖瑞文補充說明，《劍獅出巡》兒童劇是信誼基金會40周年、信誼幼兒文學獎30周年獻給親子的禮物，透過新創戲劇發展立體化的閱讀，深化兒童劇與閱讀內涵。《劍獅出巡》兒童劇自2018年首演、2019年北中南巡演，場場皆是票房秒殺、佳評如潮，今年正逢台南建城400年，力邀原班人馬再度聚首，要把這齣融合童趣與歡樂的安平尋劍之旅，原汁原味呈現在親子面前。

《劍獅出巡》兒童劇將從8月2日起在台北演出，8月23日起在台南演出，詳情可上官網了解。信誼基金會表示，巡演期間將舉辦「劍獅」主題書展、原創作者劉如桂簽書會、劍獅面具彩繪DIY等活動，希望再透過閱讀推廣、手作活動、作者近距離接觸，讓孩子有更深刻的多元體驗。廣邀家有3至12歲孩子的爸爸媽媽，親子們一起走入劇場，與好戲歡喜相遇，感受原創故事的美好，將是父親節最佳的禮物。

▲《劍獅出巡》親子故事劇場，改編自信誼幼兒文學獎原創圖畫書。（圖／信誼基金會提供）