竹市21官警涉賄遭聲押！法院增派3法官分批開羈押庭　律師陸續到場

▲新竹市21名官警涉嫌收賄，法院召開羈押庭，官警的委任律師陸續到場 。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、陳韻如／新竹報導

新竹市警局多名官警涉嫌收賄，檢調昨(11日)大動作搜索，帶回至少28名官警，經漏夜偵訊後，於今(12日)清晨依違反貪污治罪條例，向法院聲請羈押禁見其中21人。根據最新消息指出，新竹地院原定晚間召開羈押庭，不過稍早增派人力至3名法官處理此案，並且分3批召開羈押庭，而稍早21名官警委任律師已陸續抵達法院。

據了解，此案起因為新竹地檢署檢察官偵辦新竹市警局秘書宋瑞展、新竹市議會秘書彭學雷涉及的電玩店收賄弊案時，從宋展瑞的手機中發現，新竹市有多名官警疑似「民眾」請託，涉嫌抽回交通違規逕行舉發單，檢方昨指揮調查局台北市調查處、新竹市警察局，持搜索票展開大動作搜索，並通知涉案官警28人、證人2人到案。據悉，所謂「民眾」應是指地方民意代表。

▲第一分局長羅裕城幫忙同仁聯絡接待委任律師。（圖／記者陸運陞攝）

經過檢方漏夜偵訊後，認為其中涉案的21名官警，包含一名退休人員，涉貪污治罪條例之圖利罪嫌重大，有羈押的原因與必要，訊後今日清晨6時許，向新竹地方法院聲請羈押禁見，而官階最高為二線二星警務員。

稍早，最新消息傳回，新竹地院原定晚間才會召開羈押庭，不過稍早增派人力至3名法官處理此案，並分3批召開羈押庭，而第一場羈押庭已於下午2時30分開庭，目前21名官警的委任律師也都已陸續到場。

對此，新竹市第一分局局長羅裕城也趕赴現場，並幫忙同仁聯絡接待委任律師。