飛機廁所「暗藏機關」！不用手就能開垃圾桶　她當空姐26年也不知

▲飛機上的廁所基本上空間狹小。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

許多旅客搭機時一定曾有過這個經驗，在飛機上的廁所如廁後，打算將垃圾丟進垃圾桶，但是垃圾桶的上蓋卻要用力壓才能打開，甚至又會馬上彈回，導致洗完手被迫要再度觸碰骯髒的垃圾桶，非常困擾。不過近日卻有一名網友發現，他所搭乘的班機，在洗手台下方其實有一個踏板，只要踩下去，就可以輕易打開垃圾桶，不會弄髒手。

▲網友示範如何不用手就能開垃圾桶。（圖／IG／guthealthboxer）

根據《紐約郵報》報導，網友Joe McNamara（@guthealthboxer）在Instagram上分享了一段影片並發文寫道，「我在從泰國回程的飛機上，（在廁所）看到一個小腳踏板，我當時很疑惑這是做什麼用的，結果發現它是用來開垃圾桶的。我從來不知道有這個功能。」

這個發現也瞬間引發網友熱烈討論，許多人表示，終於找到一個簡單的方法來避免在飛行途中觸碰到廁所的垃圾桶。

在這段短短10秒的Instagram影片中，可以看到McNamara在狹小的廁所內，用腳踩著洗手台下方的踏板，隨後便輕鬆打開洗手台旁的垃圾桶蓋，完全不需要用到手。

他直言，「一定不只我一個人第一次知道這個功能！」事實上，這個設計可以讓廁所使用者避免接觸到殘留在台面上的細菌。他說，「太棒了！再也不用碰那個髒兮兮的垃圾桶了。」

許多旅客最討厭在機上廁所洗完手後，必須用手推開垃圾桶，才能丟掉擦手紙巾。他強調，「垃圾桶一直都是滿的，我討厭碰到它。」

許多網友看到影片都非常震驚，一名空服員網友說，「我當了26年空服員，從來沒見過這個！」大部分網友也都震驚表示，從來沒發現過這個設計。