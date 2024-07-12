賓士爸賣場停車　女兒下車傻眼「很丟臉捏」！全場吵翻：高手才懂

▲原PO刻意這樣停 。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

友善的距離？一名爸爸透露，在賣場地下室停完車後，女兒下車卻直呼「這樣停很像那種不會開車的，很丟臉捏！」原PO不知該怎麼解釋，「那天是逛賣場最快速的一次！」照片引發千人吵翻「停這樣才是真正懂車開車的人」、「的確很丟臉，連格子都停不進去，擋住行人進出」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，帶著女兒去大賣場，他倒車入庫停妥後，女兒一下車卻說「爸～你這樣停很像那種不會開車的，很丟臉捏！」

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照片可見，原PO刻意沒停在車格內，與隔壁車輛中間留了「超大縫隙」，另一側則是佔了走道空間，他也直呼「那天是逛賣場最快速的一次！」

文章曝光後，全場吵翻了，一票人秒懂「保護自己也保護他人」、「鄰車和自己上下車都很方便」、「避免左右鄰車開車門碰撞」、「這樣停很貼心阿，讓隔壁副駕輕鬆上下車」、「因為停車格太小，怕開門會撞到板金（自己或別人）」、「我也這樣，我停車技術不好」、「高手才懂的」、「友善的距離」、「停這樣才是真正懂車開車的人」、「我也這樣停，旁邊沒車格，不影響走道，也保護自己跟停隔壁的車」。

有人質疑「停這樣有什麼好處呢？我是真的不怎麼懂」、「我以前也習慣這樣停，結果發現走道上經過的人還是有機會弄到愛車，後來就只會把輪子壓在線上而已」、「推嬰兒車的人，遇到這種不停好車格的，只覺得車主白目而已」、「我家也是都這樣停，有天隔壁停出格外，變成我們很難出來」、「可以偏一點，但不建議偏那麼多，旁邊大多是走道，這樣推車或嬰兒車過不去」。