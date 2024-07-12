涉行賄鄭文燦…法院沒通知檢察官就交保！「楊兆麟千萬交保」遭撤銷

▲檢察官陳嘉義。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯、戴若涵／台北報導

海基會前董事長鄭文燦涉貪遭檢方聲押，兩進兩出桃園地院之後，第三次聲押庭遭桃園地院撤銷交保，裁定羈押禁見。而涉嫌向鄭文燦行賄的台塑集團總管理處前總經理楊兆麟，先前因高齡90歲，以1000萬元交保，檢方抗告成功原因曝光，竟是原審法院裁定時，並未通知檢察官到庭應訊。

全案源起桃園市政府先前推出「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，規劃將工五工業區東側的農業區一帶近50公頃土地進行都市計畫區段徵收。

主導重劃會的台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、台塑集團前副總經理兼發言人侯水文等人集資500萬元，透過與鄭文燦熟識的台塑集團顧問廖俊松，向鄭文燦行賄。

楊兆麟、侯水文、廖俊松，以及廖俊松在台塑任職的2個兒子，事後均遭檢調搜索約談，除了楊兆麟因高齡90歲獲法院裁准以1000萬元金額交保外，其餘涉案人等均聲押獲准。

針對楊兆麟交保一案，檢方提出抗告。高等法院撤銷裁定，發回桃園地院更裁，高院指出，原審法院對於檢察官主張楊兆麟共犯詐欺罪嫌、有逃亡及串證之虞等事項有所質疑，但開庭訊問楊兆麟時，卻沒有通知檢察官到庭應訊，使檢察官沒辦法表示意見，程序上有瑕疵，故撤銷發回。