70歲山友酷暑下山腳步不穩　里港女警貼心相助

▲里港分局三地門分駐所警員王嫙熱心服務山友 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

年近70歲陳姓山友到三地門登山，下山時遇酷熱天氣，步履蹣跚，里港警分局員警發現，擔心他中暑，且距侯車時間還有1小時，以車載他先到分駐所喝茶稍作休息，貼心舉動，讓他感到很窩心。

里港分局三地門分駐所警員王嫙日前中午擔服勤務返回派出所途中，看到見烈日下一名山友獨自下山且步履蹣跚，擔心他中暑，於是主動上前關心，並載到派出所稍作休息補充水分。

三地門分駐所所長陳志遠表示，屏東縣三地門鄉山嵐壯闊風景優美，吸引許多山友前來踏青、登山；這名年近70歲陳姓山友登山健行後，正要徒步走至客運站搭車返家，警員王嫙見天氣炎熱且從他口中得知候車時間尚還有一小時以上，擔心他在烈日曝曬下會中暑，便載其至派出所稍作休息並貼心提供礦泉水補充水分，而他也在稍作休息後平安搭上公車平安返家。

里港分局分局長温基興表示，台灣已進入盛夏季節，炎炎夏日，王員見長者獨自行走山區能視民如親並主動關懷，熱心為民服務之舉值為同仁表率。也呼籲，近日天氣高溫炎熱，請民眾上山務必適時補充水分及防曬，避免中暑意外發生。若有頭暈、身體不適等情事請立即撥打119或110請求警消協助。